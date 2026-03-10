English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • मैदानावरील रोमान्सनंतर हार्दिक माहिकाच्या खासगी Video Call वरील क्षण जगासमोर; वर्ल्डकप ट्रॉफीही दिसली

मैदानावरील रोमान्सनंतर हार्दिक माहिकाच्या खासगी Video Call वरील क्षण जगासमोर; वर्ल्डकप ट्रॉफीही दिसली

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Instagram Story: मैदानावर एकमेकांची चुंबनं घेणाऱ्या आणि अगदी लोळत गप्पा मारणाऱ्या हार्दिक आणि माहिकाचा रोमान्स मैदानाबाहेरही सुरु असल्याचं दर्शवणारी इन्स्टा स्टोरी चर्चेत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 10, 2026, 01:48 PM IST
मैदानावरील रोमान्सनंतर हार्दिक माहिकाच्या खासगी Video Call वरील क्षण जगासमोर; वर्ल्डकप ट्रॉफीही दिसली
सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट व्हायरल (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Instagram Story: भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्डकपवर नाव नोंदवल्यानंतर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियवरील सेलिब्रेशन आणि त्यातही हार्दिक पांड्याचं सेलिब्रेशन विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. हार्दिकने माहिका शर्मासोबत मैदानामध्ये भारताच्या विजयानंतर जोरदार सेलिब्रेशन केलं. ईशान किशनही स्वत:च्या गर्लफ्रेंडला घेऊन सेलिब्रेशन करताना दिसला. मात्र हार्दिक आणि माहिकाने ट्रॉफीसोबत फोटो काढताना खेळपट्टीवर थेट हाय हिल्स घालून जात केलेली चूक, स्टेजवर भारतीय झेंडा घेऊन पहुडणे, एकमेकांशी अंगलट करणे, एकमेकांचे चुंबन घेणे यासारख्या गोष्टींचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून हार्दिकने सभ्यता सोडल्याची टीका केली जात आहे. असं असतानाच आता माहिकाचं इन्स्टाग्राम स्टेटसवरुनही या जोडप्यावर चाहत्यांकडून टीका होताना दिसतेय.

मैदानावरील रोमान्स चर्चेचा विषय

हार्दिक पंड्या 2025 च्या उत्तरार्धापासून एकमेकांना डेट करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. माहिका ही मॉडेल असून हार्दिकने नताशासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर माहिकासोबतचं नातं सार्वजनिक केलं. मागील काही काळात या दोघांच्या सुट्ट्यादरम्यानचे फोटो, मैदानातील रोमांन्स चर्चेचा विषय ठरत होता. अनेकदा हार्दिक मैदानात लक्षात राहण्यासारखी कामगिरी केल्यानंतर माहिका सामना पाहण्यासाठी आली असले तर तिला फ्लाईंग किस देताना पाहायला मिळाला. दोघांमधील हा रोमान्स भारताच्या वर्ल्डकप विजयानंतर अधिकच प्राकर्षाने जाणवून आला. भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर दोघांनाही बेभान होऊन मैदानात डान्स केला.

नक्की वाचा >> सर्वांसमोर भारतीय क्रिकेटरच्या ओठांचा Kiss घेण्याची हिंमत करणारी ती कोण? मैदानातील खासगी क्षण Viral

हार्दिकसोबतच्या व्हिडीओ कॉलचा स्क्रीनशॉट

एकमेकांच्या हातात हात घालून हार्दिक आणि माहिका मैदानावर फिरत होते. त्यानंतर गळ्यात गळे घालून डान्स करण्यापासून ते एकमेकांची चुंबनं घेण्यापर्यंत त्यांचा रोमान्स गेला. ज्या स्टेजवर पुरस्कार सोहळा झाला त्याच्या मागील बाजूस हे दोघे लोळत गप्पा मारत असल्याचा व्हिडीओही समोर आला. यावरुन हार्दिक आणि माहिकावर बरीच टीका होत असताना माहिकाने हार्दिकसोबतच्या व्हिडीओ कॉलदरम्यानचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला आहे. 

काय आहे स्क्रीनशॉटमध्ये?

या स्क्रीनशॉटमध्ये हार्दिक गॉगल घालून वर्ल्डकपची ट्रॉफी घेऊन बसल्याचं दिसत आहे. तो माहिकाला जीभ दाखवत असून माहिकाही त्याला जीभ दाखवताना दिसत आहे. खासगी व्हिडीओ कॉलदरम्यानच्या या क्षणाचा स्क्रीनशॉट काढून माहिकाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीला ठेवलेला फोटो व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी हे दोघे जरा अती प्रेम दाखवत असल्याचं म्हटलं आहे. जरा अती होतंय असं म्हणत चाहत्यांनी या दोघांना PDA म्हणजेच पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना किंवा सार्वजनिक अकाऊंटवरुन माहिती शेअर करताना खासगीपणाचं भान बळगण्याचा सल्ला दोघांना दिला जातोय. "हे दोघे असा व्हिडीओ कॉल करत आहेत जसं काही ते 2-3 महिने भेटलेले नाहीत. हे फार चीड आणणारं आहे. हे निब्बा आणि निब्बी असल्यासारखं वागत आहेत," असं एकाने माहिकाच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीचा स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हटलं आहे.

हार्दिकने इतर सहकाऱ्यांना फार वेळ वर्ल्डकपची ट्रॉफी घेऊ दिली नाही अशीही टीका होताना दिसत आहे.

