IND VS PAK : याला म्हणतात Confidence... शाहीबजादा फरहानने Six साठी शॉट मारला अन्...; पंड्याचा Swag Video पाहिला का?

IND VS PAK : श्रीलंकेतील कोलंबोच्या आर प्रेमदास स्टेडियमवर रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानचा भारताकडून 61 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. टीम इंडियाच्या (Team India) गोलंदाजी समोर पाकिस्तानचे फलंदाज फ्लॉप ठरले आणि अवघ्या 114 धावांवर ऑलआउट झाले. यासह टीम इंडियाने सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला. भारत - पाकिस्तान सामन्यात भारताचा ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) पाकिस्तानच्या 2 विकेट्स घेतल्या. यात हार्दिकने पाकिस्तानच्या पहिल्या आणि शेवटच्या फलंदाजांना बाद केले. दरम्यान हार्दिकचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून यात शाहीबजादा फरहानची (Sahibzada Farhan) विकेट घेतल्यावर पंड्याचा अटीट्युड आणि आत्मविश्वास पाहण्यासारखा होता.
रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करून टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यासह भारताने पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं. यावेळी विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी शाहीबजादा फरहान आणि सायीम अयुब हे दोन पाकिस्तानी फलंदाज मैदानात आले. मात्र पहिल्याच चौथ्याच बॉलवर हार्दिक पंड्याने पाकिस्तानचा ओपनर शाहीबजादा फरहानला बाद केलं. हार्दिकच्या गोलंदाजीवर फरहानने एक शॉट खेळला मात्र तो सीमारेषेबाहेर गेला नाही आणि फिल्डिंगसाठी उभ्या असलेल्या रिंकू सिंहने हा कॅच पकडला.
हार्दिकच्या बॉलवर रिंकूने कॅच घेतला त्यामुळे पाकिस्तानची धावसंख्या शून्य असताना त्यांची एक विकेट पडली. यावेळी गोलंदाज हार्दिक पंड्याचं कमालीचा आत्मविश्वास पाहायला मिळाला. झालं असं की, हार्दिकने ओव्हरचा चौथा बॉल टाकला आणि फरहानने आपल्या बॅटने तो उडवला यावेळी गोलंदाज हार्दिक पंड्या बॉलकडे पाहण्याऐवजी फरहानकडे अटीट्युड आणि आत्मविश्वासाने पाहत होता, जसं की त्याला विश्वास होता की भारतीय फिल्डर्स हा कॅच नक्की पकडतील आणि भारताला पाकिस्तानची पहिली विकेट मिळेल. हार्दिक पंड्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होतोय.
भारताकडून विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान मिळालं असताना पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात उतरले. मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने साहिबजादा फरहानला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळतच गेली आणि 78 धावांपर्यंत त्यांनी 7 विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 44, शाहीन आफ्रिदीने 23, शादाब खानने 14 तर फहीम अश्रफने 10 धावा केल्या. भारतीय गोलंदाजांपैकी हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती या सगळ्यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. तर कुलदीप यादव आणि तिलक वर्माला प्रत्येकी 1 विकेट घेणं शक्य झालं.