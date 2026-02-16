English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS PAK : याला म्हणतात Confidence... शाहीबजादा फरहानने Six साठी शॉट मारला अन्...; पंड्याचा Swag Video पाहिला का?

Hardik Pandya IND VS PAK : भारताचा ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्याने पाकिस्तानची धावसंख्या शून्यावर असताना त्यांची पहिली विकेट घेतली. यावेळी हार्दिकचा अटीट्युड आणि आत्मविश्वास पाहण्यासारखा होता. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.     

पूजा पवार | Updated: Feb 16, 2026, 11:13 AM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : श्रीलंकेतील कोलंबोच्या आर प्रेमदास स्टेडियमवर रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानचा भारताकडून 61 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. टीम इंडियाच्या (Team India) गोलंदाजी समोर पाकिस्तानचे फलंदाज फ्लॉप ठरले आणि अवघ्या 114 धावांवर ऑलआउट झाले. यासह टीम इंडियाने सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला. भारत - पाकिस्तान सामन्यात भारताचा ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) पाकिस्तानच्या 2 विकेट्स घेतल्या.  यात हार्दिकने पाकिस्तानच्या पहिल्या आणि शेवटच्या फलंदाजांना बाद केले. दरम्यान हार्दिकचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून यात शाहीबजादा फरहानची (Sahibzada Farhan) विकेट घेतल्यावर पंड्याचा अटीट्युड आणि आत्मविश्वास पाहण्यासारखा होता. 

नेमकं काय घडलं? 

रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करून टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यासह भारताने पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं. यावेळी विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी  शाहीबजादा फरहान आणि सायीम अयुब हे दोन पाकिस्तानी फलंदाज मैदानात आले. मात्र पहिल्याच चौथ्याच बॉलवर हार्दिक पंड्याने पाकिस्तानचा ओपनर शाहीबजादा फरहानला बाद केलं. हार्दिकच्या गोलंदाजीवर फरहानने एक शॉट खेळला मात्र तो सीमारेषेबाहेर गेला नाही आणि फिल्डिंगसाठी उभ्या असलेल्या रिंकू सिंहने हा कॅच पकडला. 

हार्दिकच्या बॉलवर रिंकूने कॅच घेतला त्यामुळे पाकिस्तानची धावसंख्या शून्य असताना त्यांची एक विकेट पडली. यावेळी गोलंदाज हार्दिक पंड्याचं कमालीचा आत्मविश्वास पाहायला मिळाला. झालं असं की, हार्दिकने ओव्हरचा चौथा बॉल टाकला आणि फरहानने आपल्या बॅटने तो उडवला यावेळी गोलंदाज हार्दिक पंड्या बॉलकडे पाहण्याऐवजी फरहानकडे अटीट्युड आणि आत्मविश्वासाने पाहत होता, जसं की त्याला विश्वास होता की भारतीय फिल्डर्स हा कॅच नक्की पकडतील आणि भारताला पाकिस्तानची पहिली विकेट मिळेल. हार्दिक पंड्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होतोय. 

हेही वाचा : IND VS PAK : भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी, पाकिस्तानात टीव्ही फुटले! चाहत्यांना अश्रू अनावर Video Viral

 

पाहा व्हिडीओ : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vinay Pande | 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vivek 

भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानने शस्त्र टाकली : 

भारताकडून विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान मिळालं असताना पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात उतरले. मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने साहिबजादा फरहानला  शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळतच गेली आणि 78 धावांपर्यंत त्यांनी 7 विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 44, शाहीन आफ्रिदीने 23, शादाब खानने 14 तर फहीम अश्रफने 10 धावा केल्या. भारतीय गोलंदाजांपैकी हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण  चक्रवर्ती या सगळ्यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. तर कुलदीप यादव आणि तिलक वर्माला प्रत्येकी 1 विकेट घेणं शक्य झालं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

