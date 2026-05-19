/IPL 2026: मुंबई इंडियन्स सोडून KKR चा भाग होणार हार्दिक पंड्या, समोर आलेल्या फोटोने चर्चांना उधाण

Hardik Pandya : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) हार्दिक पंड्याचा (Hardik Pandya) परफॉर्मन्स निराशाजनक ठरला. त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर पडला. हार्दिक पंड्या आयपीएल 2026 मधील तीन सामने खेळू शकला नाहीये. दुखापतीच्या कारणामुळे तो बाहेर आहे अशी माहिती दिली गेली. मात्र त्यानंतर आता सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत असून यानंतर अशी माहिती समोर येतेय की हार्दिक पंड्या हा आयपीएलचा पुढील सीजन कोलकाता नाईट रायडर्ससोबत खेळेल. कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यापूर्वी हार्दिक पंड्या हा कोलकाता नाईट रायडर्सचा कोच सोबत अभिषेक नायर याच्याशी बातचीत करताना दिसला. त्यानंतर हार्दिक पुढीलवर्षी केकेआरकडून खेळताना दिसू शकतो अशा चर्चा रंगल्या.
आयपीएल 2026 सुरु असतानाच मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या हा पुढील वर्षी ट्रेड होऊन कोणत्यातरी वेगळ्या संघात जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध बुधवारी २० मे रोजी होणार आहे. या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचा संघ कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध खेळण्यासाठी सराव करण्याकरता आधीच एडन गार्डनवर पोहोचला आहे. सराव करत असतानाच एक फोटो व्हायरल होत असून यात हार्दिक पंड्या केकेआरचा हेड कोच अभिषेक नायरशी बोलताना दिसला. त्यामुळे हार्दिक पुढीलवर्षी ट्रेड होऊन केकेआरमध्ये जाणारं अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
हार्दिक पंड्या आणि अभिषेक नायरचा फोटो व्हायरल झाल्यावर त्यावर नेटकऱ्यांनी कमेंट करून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने लिहिलं की, 'मुंबई इंडियन्सचा फॅन म्हणून मला वाटतं की हार्दिक ऐवजी कॅमरुन ग्रीन किंवा फिन अॅलन यांना मुंबईने संघात घ्यावं'. तर एका यूजरने लिहिलं की, 'अभिषेक नायर हार्दिकला कृपया केकेआरमध्ये घ्या'.
हार्दिक पंड्याने मुंबई इंडियन्ससाठी मागील तीन सामने खेळले नाहीत. दुखापतग्रस्त असल्याने हार्दिकला आराम देण्यात आलाय. त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादव तर मागच्या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व केलं. मात्र केकेआर विरुद्ध सामन्यात हार्दिक पंड्या खेळताना दिसू शकतो. यंदाचा सीजन हा मुंबई इंडियन्ससाठी खराब ठरला त्यांनी 12 पैकी केवळ 4 सामने जिंकले आहेत.