/भांगेत सिंदूर आणि कपाळावर टिकली; हार्दिक पांड्याने माहिका शर्मा सोबत केलं दुसरं लग्न? Video Viral

Hardik Pandya And Mahika Sharma : भारतीय संघाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या आणि त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हे दोघे मागील काही दिवसांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहे. माहिका शर्मा ही आयपीएल सह टीम इंडियाच्या सामन्यात सुद्धा हार्दिकला स्टेडियममध्ये चिअर करताना दिसते. सध्या त्या दोघांचा एक फोटो समोर येत असून या फोटोमध्ये तो माहिका शर्माच्या भांगेत सिंदूर आणि कपाळावर टिकली दिसून येत आहे. त्यामुळे हार्दिक पांड्याने गर्लफ्रेंड सोबत सिक्रेट लग्न केलंय का? असा प्रश्न त्याचे फॅन्स विचारतायत. या फोटोमध्ये माहिका शर्मा सोबत तिची आई सुद्धा दिसतेय.
भारताचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आणि त्याची गर्लफ्रेंड दोघे एकत्र फोटोत दिसत असून यात माहिका शर्माच्या भांगेत सिंदूर भरलेलं दिसतंय. त्यामुळे असं म्हंटलं जातंय की कदाचित या दोघांनी एका खाजगी समारोहात लग्न केलंय. सोशल मीडियावर या फोटोमुळे जोरदार चर्चा रंगलीये.
स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खूप चर्चेत आहे. वर्ष 2024 मध्ये पत्नी नताशा स्टेनकोविक सोबत घटस्फोट घेतल्यावर गर्लफ्रेंड जस्मिन वालिया सोबत ब्रेकअप झाल्यावर हार्दिक पांड्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात माहिका शर्माची एंट्री झाली. हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा हे दोघे एकमेकांना डेट करू लागले आणि दोघे खूप वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. माहिका ही एक मॉडल आणि अभिनेत्री असून तिने भारतातील टॉप डिझायनर, अनिता डोंगरे, रितू कुमार, तरुण ताहिलियानी, मनीष मल्होत्रा आणि अमित अग्रवाल यांच्यासोबत जाहिरातींमध्ये फॅशन शो मध्ये काम केलं आहे.
Hardik Pandya officially married 2nd timeMahi Shankar () June 26, 2026
- Undoubtedly he is a great player, but he can never be a good man, a good father and husband. I don't know what will he tell his Son when his son will asked him why did you done this to my mother .
- One more time sorry Natasha,… pic.twitter.com/MOuKMwGcD3
Hardik Pandya and Mahika Sharma got married.— Sandeep Yadav (Kohliitak) June 26, 2026
Is it true ? pic.twitter.com/zHr0Cc2V9V
महिका शर्मा ही एक भारतीय मॉडेल आणि अभिनेत्री आहे, जिने म्युझिक व्हिडिओ, चित्रपट दिग्दर्शन आणि जाहिरात मोहिमांमध्ये काम केले आहे. अभिनय क्षेत्रातील कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वी तिने अर्थशास्त्र आणि वित्त विषयांचे शिक्षण घेतले होते. ती तनिष्क, विवो आणि युनिकलो यांसारख्या ब्रँड्सच्या जाहिरात मोहिमांमध्ये झळकली आहे.
माहिका शर्मा आणि हार्दिक पांड्या या दोघांना पहिल्यांदा ऑक्टोबर 2025 मध्ये मुंबई एअरपोर्टवर पाहिलं गेलं होतं. त्यानंतर सामन्यादरम्यान माहिका अनेकदा स्टेडियममध्ये हार्दिक आणि संघाला चिअर करताना दिसली. आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यावर मैदानावर हार्दिक आणि माहिका या दोघांनी सेलिब्रेशन करताना केलेल्या वागणुकीमुळे ते ट्रोल झाले.