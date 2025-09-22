English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS PAK : हारिस रौफच्या पत्नीने आगीत तेल ओतलं, मॅचनंतर वादग्रस्त पोस्ट केली शेअर

IND VS PAK : पाकिस्तानी गोलंदाज हारिस रौफने मैदानात भारतीय प्रेक्षकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता त्याच्या पत्नीने देखील सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली ज्याने वादात जास्त भर पडली आहे.  

पूजा पवार | Updated: Sep 22, 2025, 07:28 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. दुबईच्या आंतररशत्रूय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने पाकिस्तानने पहिल्या इनिंगमध्ये 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने (Team India) हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं. या सामन्यादरम्यान अनेक वादग्रस्त घटना घडल्या ज्याची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहेत. यातील एक घटना म्हणजे पाकिस्तानचा गोलंदाज हारिस रौफने भारतीय प्रेक्षकांना पाहून केलेले इशारे. पाकिस्तानी गोलंदाजांना मैदानात काही करता येत नसल्याने वाटेत ते चाळे सुरु करत भारतीय प्रेक्षकांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. आता सामना संपला, पाकिस्तानचा पराभव झाला मात्र तरीही पाकिस्तानी लोकांची अकड जाण्याचं नाव घेत नाही. पाकिस्तानचा गोलंदाज हारिस रौफच्या पत्नीने सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त पोस्ट शेअर केली. 

हारिस रौफने भारतीय प्रेक्षकांना डिवचलं : 

पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमं आणि तेथील नागरिकांच्या दाव्यानुसार, पहलगाममधील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या संघर्षामध्ये सहा राफेल पाडल्याचा दावा केला. मात्र भारताने एकाही विमानाची हानी झालेली नाही असं वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच भारतीय हवाईदलातील एकाही व्यक्तीला साधं खरचटलंही नसल्याचं भारत सरकारने वारंवार सांगितलं आहे. असं असतानाही पाकिस्तानी दाव्यानुसार हरिस रौफ हा भारतीयांना सीमारेषेजवळ विमानं पाडल्याचं हाताने दर्शवत डिवचत होता. ज्यामुळे भारतीय प्रेक्षक भडकले. त्यानंतर हारिस रौफच्या पत्नीने हरिस रौफचं कौतुक करत त्याचा विमानं पाडल्याच्या हातवाऱ्यांचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. तिने लिहिले की, 'खेळ हरला पण लढाई जिंकली'. त्यानंतर नेटकऱ्यांनी तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं आणि अखेरीस तिने ही पोस्ट डिलीट केली.

Haris Rauf

नक्की वाचा : लाजिरवाण्या पराभवानंतरही पाकिस्तानी कर्णधाराचं रडगाणं सुरूच,अंपायरला ठरवलं जबाबदार

 

टीम इंडियाचे पुढील सामने : 

भारत विरुद्ध बांगलादेश  - बुधवार - 24 सप्टेंबर 
भारत विरुद्ध श्रीलंका - शुक्रावर - 26 सप्टेंबर 
आशिया कप फायनल - रविवार - 28 सप्टेंबर 

भारताने आतापर्यंत कितीवेळा जिंकलाय आशिया कप?

भारताने आतापर्यंत आशिया कप 8 वेळा जिंकला आहे. यात भारताने टी 20 फॉरमॅटमध्ये आतापर्यंत एकदाच आशिया कप जिंकला आहे, जो 2016 चा विजय होता. भारताने 1984, 1988, 1990 - 91, 1995, 2010, 2016 (T20 फॉरमॅट), 2018, 2023 यावर्षी आशिया कप जिंकला आहे. 

FAQ : 

हारिस रौफने सामन्यादरम्यान काय वादग्रस्त इशारा केला?
भारतीय प्रेक्षकांनी "कोहली-कोहली" म्हणत हारिस रौफला चिडवले. यावर रौफने "6-0" हातवारे करत विमान कोसळत असल्याचा इशारा केला, जो पाकिस्तानच्या अप्रमाणित दाव्यावर आधारित आहे की ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताचे 6 राफेल विमान पाडले गेले. भारताने मात्र असा कोणताही दावा नाकारला आहे.

हारिस रौफच्या पत्नीने सोशल मीडियावर काय पोस्ट केली?
हारिस रौफच्या पत्नी मुज्ना मसूद मलिक यांनी इन्स्टाग्रामवर स्टोरी शेअर केली, ज्यात रौफचा "6-0" इशार्याचा फोटो असून कॅप्शन दिले होते, "खेळ हरला पण लढाई जिंकली"

 हारिस रौफच्या इशाऱ्यामागील पार्श्वभूमी काय आहे?
पाकिस्तानी माध्यमे आणि नागरिकांचा दावा आहे की पहलगाम हल्ल्याच्या बदला म्हणून ऑपरेशन सिंदूरनंतर 6 भारतीय राफेल विमान पाडली गेली. मात्र भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की एकाही विमानाची हानी झाली नाही आणि हवाईदलातील कोणत्याही व्यक्तीला इजा झाली नाही.

haris RaufIND vs PakAsia Cup 2025Cricket News

