'सर, तुमची...' जागतिक विजेती क्रिकेटपटू हरलीन देओलने PM मोदींना असा प्रश्न विचारला की एकच हशा पिकला!

Indian Women Cricket Team Meets PM Modi: महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतल्या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधानांनी खेळाडूंच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले. संपूर्ण वातावरणात हशा, आनंद आणि हलक्या फुलक्या संवादाचा रंग होता. मात्र या भेटीत एका खेळाडूने विचारलेला स्कीनकेअरचा प्रश्न सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतो.
संघातील बॅटर हरलीन देओल यांनी पंतप्रधान मोदींना स्मितहास्य करत एक मजेशीर प्रश्न विचारला. तीने विचारलं, “सर, तुमची स्किन नेहमी इतकी ग्लो कशी करते? स्किनकेअर रुटीन काय आहे?” हा प्रश्न ऐकताच संपूर्ण सभागृहात हशा पिकला. पंतप्रधान मोदी स्वतःही हसू आवरू शकले नाहीत. त्यांनी हलक्याच शैलीत उत्तर दिले, “मी अशा गोष्टींचा काही विचार करत नाही.”
हे ही वाचा: जय श्री राम, हनुमान टॅटू अन् प्रेरणादायी क्षण! विश्वविजेत्या भारतीय महिला टीमसोबत पीएम मोदींची 'मन की बात'
यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या एका सदस्याने लगेचच हसत हसत कमेंट केली, “सर, ही आपल्या देशातील लोकांची आपल्यावर असलेली माया आहे… तीच चमक दिसते.” या वाक्याने वातावरण आणखी हलकेफुलके झाले. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मजूमदार यांनीही या क्षणी विनोदाचा भाग घेतला. ते म्हणाले, “सर, या खेळाडूंना सांभाळताना माझेच केस पांढरे होत आहेत.” हे बोलताच पुन्हा एकदा मोठा आवाजात हशा पिकला.
या भेटीत केवळ हशा-मस्करीच नव्हे तर प्रेरणादायी संवादही झाला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सांगितले की त्यांच्या कोचिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट शिकवली गेली ती म्हणजे भूतकाळ विसरून ‘वर्तमानात’ जगणे. त्या म्हणाल्या, “प्रेशरच्या क्षणी पुढे जाण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि सर, आपणही देश चालवताना हाच संदेश आपल्याकडून सातत्याने मिळतो.”
हे ही वाचा: 'तुम्हाला काय आवडतं...' पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रतिका रावलला स्वतः वाढलं जेवण! हृदयस्पर्शी Viral Video एकदा बघाच!
#WATCH | Delhi: Cricketer and member of the Champion Indian Cricket team, Harleen Kaur Deol, asks Prime Minister Narendra Modi about his skin care routine.
Prime Minister Narendra Modi says, "I did not pay a lot of attention to this... I've been in government for 25 years now.… pic.twitter.com/deqCTZcCAE
— ANI (@ANI) November 6, 2025
पंतप्रधान मोदी यांनीही मान हलवून सहमती दर्शवली आणि म्हणाले की, “वर्तमानात जगणे माझ्या आयुष्याचा स्वभावच बनला आहे. निर्णय घेणे असो किंवा जीवन जगणे जे आज आहे त्यावरच लक्ष.” ही भेट फक्त औपचारिक नव्हती.
हे ही वाचा: विश्वविजेत्या भारतीय महिला संघाला मिळणार हिऱ्याचे दागिने अन् घरांसाठी सोलर पॅनल, कोण करणार या बक्षिकांची बरसात?
क्रिकेटच्या यशाबरोबरच मानवी भावना, नातं, संवाद आणि स्नेह या सर्व गोष्टींचा सुंदर संगम होता. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने जिंकलेल्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीला ज्या प्रेमाने आणि आदराने देशाने स्वीकारले, त्याच ऊबदार वातावरणात ही भेट पार पडली.