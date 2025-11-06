English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सर, तुमची...' जागतिक विजेती क्रिकेटपटू हरलीन देओलने PM मोदींना असा प्रश्न विचारला की एकच हशा पिकला!

Harleen Deol Asks PM Modi Funny Question:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी त्यांच्या निवासस्थानी विश्वचषक विजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची भेट घेतली आणि विश्वचषकातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांच्या खेळाडूंचे कौतुक केले. त्यांच्याशी मुक्तपणाने सवांदही साधला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 05:30 PM IST
Indian Women Cricket Team Meets PM Modi:  महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतल्या त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधानांनी खेळाडूंच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले. संपूर्ण वातावरणात हशा, आनंद आणि हलक्या फुलक्या संवादाचा रंग होता. मात्र या भेटीत एका खेळाडूने विचारलेला स्कीनकेअरचा प्रश्न सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतो.

हरलीन देओलने विचारला मजेशीर प्रश्न 

संघातील बॅटर हरलीन देओल यांनी पंतप्रधान मोदींना स्मितहास्य करत एक मजेशीर प्रश्न विचारला. तीने विचारलं, “सर, तुमची स्किन नेहमी इतकी ग्लो कशी करते? स्किनकेअर रुटीन काय आहे?” हा प्रश्न ऐकताच संपूर्ण सभागृहात हशा पिकला. पंतप्रधान मोदी स्वतःही हसू आवरू शकले नाहीत. त्यांनी हलक्याच शैलीत उत्तर दिले, “मी अशा गोष्टींचा काही विचार करत नाही.”

यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या एका सदस्याने लगेचच हसत हसत  कमेंट केली, “सर, ही आपल्या देशातील लोकांची आपल्यावर असलेली माया आहे… तीच चमक दिसते.” या वाक्याने वातावरण आणखी हलकेफुलके झाले. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अमोल मजूमदार यांनीही या क्षणी विनोदाचा भाग घेतला. ते म्हणाले, “सर, या खेळाडूंना सांभाळताना माझेच केस पांढरे होत आहेत.” हे बोलताच पुन्हा एकदा मोठा आवाजात हशा पिकला.

या भेटीत केवळ हशा-मस्करीच नव्हे तर प्रेरणादायी संवादही झाला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सांगितले की त्यांच्या कोचिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट शिकवली गेली ती म्हणजे भूतकाळ विसरून ‘वर्तमानात’ जगणे. त्या म्हणाल्या, “प्रेशरच्या क्षणी पुढे जाण्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि सर, आपणही देश चालवताना हाच संदेश आपल्याकडून सातत्याने मिळतो.”

पंतप्रधान मोदी यांनीही मान हलवून सहमती दर्शवली आणि म्हणाले की, “वर्तमानात जगणे माझ्या आयुष्याचा स्वभावच बनला आहे. निर्णय घेणे असो किंवा जीवन जगणे  जे आज आहे त्यावरच लक्ष.” ही भेट फक्त औपचारिक नव्हती.

क्रिकेटच्या यशाबरोबरच मानवी भावना, नातं, संवाद आणि स्नेह या सर्व गोष्टींचा सुंदर संगम होता. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने जिंकलेल्या वर्ल्ड कप ट्रॉफीला ज्या प्रेमाने आणि आदराने देशाने स्वीकारले, त्याच ऊबदार वातावरणात ही भेट पार पडली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

