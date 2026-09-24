/हरमनप्रीत कौर एमएस धोनीवर पडली भारी, वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडत झाली जगातील सर्वात यशस्वी कर्णधार

Harmanpreet Kaur And MS Dhoni : हरमनप्रीत कौरने कर्णधार म्हणून एक वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला आहे. तो टी20 मध्ये सर्वात जास्त फायनल सामना जिंकणारा कर्णधार बनला असून त्याने टीम इंडियाचा माजी कर्णधार एम एस धोनीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. जपानमध्ये सुरु असणाऱ्या एशियन गेम्समध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेला फायनलमध्ये पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकलं. हे महिला संघाचा एशियन गेम्समधील दुसरं सुवर्णपदक आहे.
हरमनप्रीत कौरपूर्वी टी20 मध्ये सर्वात जास्त फायनल रेकॉर्ड एमएम धोनीच्या नावावर आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भारताने पहिला टी20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2016 चा आशिया कप जिंकला आणि त्याने चेन्नई सुपरकिंग्सला पाच वेळा आयपीएल विजेतेपदही मिळवून दिले. कर्णधार म्हणून धोनीने नऊ टी20 अंतिम सामने जिंकले होते. हा जागतिक विक्रम आता हरमनप्रीत कौरने मोडला आहे.
एशियन गेम्स 2026 मध्ये फायनल सामना जिंकून कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 10 वा टी20 फायनल सामना जिंकला आहे. 10 टी20 फायनल सामना जिंकणारी जिंकणारी ती जगातील पहिली कर्णधार बनली आहे. हरमनप्रीत कौरनंतर दुसऱ्या स्थानावर एम एस धोनी आहे ज्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने 9 टी20 फायनल सामने जिंकले. त्यानंतर रोहित शर्मा आहे ज्याने कर्णधार म्हणून 8 टी20 फायनल सामने जिंकले. चौथ्या नंबरवर मेग लॅनिंग असून तिने कर्णधार म्हणून 7 टी20 फायनल सामने जिंकले आहेत.
एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेटचा फायनल सामना भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात झाला. ज्यात टीम इंडियाने सुरुवातीला फलंदाजी करत 216 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला होता. स्मृती मानधनाने 79 धावांची खेळी केली, तर रिचा घोषने 49 आणि शफाली वर्माने 48 धावा केल्या. विजयासाठीचे लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेचा संघ 69 धावांत सर्वबाद झाला. हरमनप्रीत कौर आणि तिच्या संघाने 147 धावांच्या फरकाने अंतिम सामना जिंकून एशियन गेम्स स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले.