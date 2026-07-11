/IND W VS ENG W : हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पूर्ण केल्या 9000 धावा

IND W VS ENG W Test Cricket : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्या महिला संघांमध्ये टेस्ट सामना खेळवला जात असून 10 जुलै पासून या सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यात इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करून 285 धावांची कामगिरी केली. यात सर्वाधिक धावा या स्मृती मंधाना (83), हरमनप्रीत कौर (58), दीप्ती शर्मा (57) आणि जेमिमा रॉड्रिग्सने (35) केल्या. हरमनप्रीत कौर ही भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात होणाऱ्या एकमेव टेस्ट सीरिजमध्ये संघाचं नेतृत्व करतेय. या सामन्यात हरमनप्रीतने 58 धावा करून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9 हजार धावा पूर्ण केल्या. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्या महिला संघांमध्ये टेस्ट सामना सध्या लॉर्ड्सवर खेळवला जातोय.
हरमनप्रीत कौरने या दरम्यान 7 चौकार ठोकले आणि उपकर्णधार स्मृति मंधाना सोबत मिळून चौथ्या विकेटसाठी 155 बॉलमध्ये 89 धावांची पार्टनरशिप केली. स्मृतीने 108 बॉलमध्ये 83 धावांची पार्टनरशिप केली. हरमनप्रीत कौर ही आतापर्यंत सर्वात उत्कृष्ट भारतीय महिला फलंदाजांपैकी एक असून तिने महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9000 धावा पूर्ण केल्या.
हरमनप्रीत कौरला आपल्या 9 हजार धावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता होती. हरमनप्रीतने भारतासाठी 24 व्या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर 13 धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरने 7 मार्च 2009 रोजी बोवरलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध वनडे सामन्यात भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. मिताली राज आणि स्मृती मानधना यांच्यानंतर, महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9000 धावा करणारी हरमनप्रीत कौर ही तिसरी भारतीय क्रिकेटपटू ठरली आहे.
1. मिताली राज - 10868
2. स्मृति मंधाना - 10667
3. हरमनप्रीत कौर - 9045
मिताली राजने महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्व प्रकारांत मिळून 333 सामन्यांत 10868 धावा केल्या आहेत. स्मृती मानधनाच्या नावावर 10667 धावा जमा आहेत. महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या हरमनप्रीत कौरने 164 वनडे सामन्यांत 4541 धावा, 202 टी20 सामन्यांत 4216 धावा आणि आठ कसोटी सामन्यांच्या १२ डावांत 288* धावा केल्या आहेत.