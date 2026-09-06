'आमचा स्टॅंडर्ड उंच राखणं...' पाकिस्तानचा दारुण पराभव केल्यावर काय म्हणाली कर्णधार हरमनप्रीत कौर?

IND W VS PAK W : महिला आशिया कप 2026 मध्ये शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम उत्कृष्ट गोलंदाजी करून पाकिस्तानच्या महिला संघाला 55 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर 56 धावांचं विजयाचं टार्गेट टीम इंडियाने अवघ्या काही ओव्हर्समध्ये पूर्ण केलं. टीम इंडियाने महिला आशिया कप 2026 मध्ये सलग तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला. पाकिस्तानने भारतीय महिला संघावर 7 विकेटने विजय मिळवला. या विजयानंतर टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे.
दुबईमध्ये सध्या महिला आशिया कप 2026 चे सामने खेळवले जात असून यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तानला 55 धावांवर ऑल आउट केले. श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले. भारताने नवव्या षटकातच विजयाचे लक्ष्य गाठून सात गडी राखून मोठा विजय मिळवला. चरणी यांना 'सामनावीर' म्हणून गौरवण्यात आले. हरमनप्रीत कौर यांचा कर्णधार म्हणून हा 150 वा टी20 सामना होता. पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये हा टप्पा गाठणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या खेळाडू ठरल्या आहेत.
भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने म्हटले की, ' हा विजय आमच्यासाठी खूप आवश्यक होता. आज सर्व खेळाडूंच्या परफॉर्मन्सने मी खुश आहे. आम्ही नेहमी आक्रमक खेळ दाखवण्याबाबत बोल्ट असतो. सर्व गोलंदाजांनी जबरदस्त प्रदर्शन केलं. नियोजनानुसार गोलंदाजी करणे, त्या योजनेवर ठाम राहणे आणि खेळपट्टीचा अंदाज घेणे या गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. त्यांनी काही चांगले बॉलही टाकले, पण आमच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फलंदाजी सुरू ठेवणे आणि सामना जिंकून तो संपवणे.
हरमनप्रीत कौरने म्हटलं की, 'आपला दर्जा उच्च राखणं खूप गरजेचं आहे'. 'उच्च दर्जा राखणे महत्त्वाचे आहे'. हरमनप्रीतने नमूद केले की, अजूनही दोन सामने शिल्लक आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, सेमी फायनल सामन्यात टीम इंडिया सहज जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याबाबत भारताच्या महिला संघाला पूर्ण आत्मविश्वास आहे.
हरमनप्रीत कौर पुढे म्हणाली की, 'अजून दोन सामने खेळणं शिल्लक आहे. आशा व्यक्त करते की आम्ही चांगलं क्रिकेट खेळू. मी सर्वांची आभारी आहे. भविष्यातही मला अशाच प्रकारचे सहकार्य मिळत राहील अशी मला आशा आहे. या खेळाशिवाय माझी स्वतःची अशी कोणतीही ओळख नाही.