English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लागोपाठ तिसऱ्या पराभवानंतरही कॅप्टन हरमनप्रीत संघावर खुश, सामन्यानंतर काय म्हणाली वाचा

IND VS ENG : भारताच्या महिला संघाला इंग्लंडकडून अवघ्या 4 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.  मात्र यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने जे वक्तव त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 19, 2025, 11:28 PM IST
लागोपाठ तिसऱ्या पराभवानंतरही कॅप्टन हरमनप्रीत संघावर खुश, सामन्यानंतर काय म्हणाली वाचा
(Photo Credit : Social Media)

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 चा 20 वा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताच्या महिला संघाला इंग्लंडकडून अवघ्या 4 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. हा टीम इंडियाच्या महिला संघाचा वर्ल्ड कप 2025 मधील सलग तिसरा पराभव ठरल्यामुळे सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं त्यांचं समीकरण अवघड होणार आहे. मात्र असं असताना कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही भारतीय महिला संघाच्या परफॉर्मन्सवर खुश आहे. सामन्यानंतर तिने केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाली हरमनप्रीत कौर?

कर्णधार हरमनप्रीत कौर सामन्यानंतर म्हणाली की, 'स्मृती मंधानाची विकेट ही सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला. मला माहित नाही की गोष्टी अशा कशा झाल्या. याचं श्रेय इंग्लंडला जातं. त्यांनी आशा सोडली नाही. जेव्हा तुम्ही खूप मेहनत केली आहे, पण शेवटचे 5-6 ओव्हर नियोजनाप्रमाणे होत नाहीत, त्यामुळे पराभव होतो आणि आता याविषयी बोलण्यास माझ्याकडे  शब्दच नाहीत, पण तो खूप दुःखद क्षण असतो' .

सलग तिसऱ्या पराभवानंतर हरमनप्रीत म्हणाली की, 'आम्ही चांगले क्रिकेट खेळत आहोत आणि हार मानत नाही आहोत, पण जिंकण्यासाठी आम्हाला सीमा पार करावी लागेल. गेल्या तीन सामन्यांमध्ये आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो आहोत. आमच्या गोलंदाजांनी खरोखरच चांगले काम केले. आम्ही बऱ्याच गोष्टी बरोबर केल्या, पण शेवटच्या पाच ओव्हरचा विचार आपल्याला संघ म्हणून पुन्हा करायला हवा. जेव्हा स्मृती आणि मी फलंदाजी करत होतो तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणात होती. दुर्दैवाने, आज आम्ही ते साध्य करू शकलो नाही'.

हरमनप्रीत कौर पुढे म्हणाली की, 'हा आमच्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा सामना होता. आम्हाला एक संघ म्हणून चांगले क्रिकेट खेळायचे होते. जरी आम्ही हरलो तरी आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो. पुढचा सामना खूप महत्त्वाचा आहे'.

4 धावांनी भारताचा पराभव :

इंदोरच्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात रविवारी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात इंग्लंडने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघाला आधी गोलंदाजीसाठी यावं लागलं. इंग्लंडने फलंदाजी करताना 284 धावा केल्या, तर भारताने त्यांच्या 6 विकेट घेतल्या. हेदर नाइटने इंग्लंडकडून शतक ठोकलं. एमी जोन्सने 56, नॅट सायव्हर-ब्रंटने 38 आणि टॅमी ब्यूमॉन्टने 22 धावा केल्या. भारतीय गोलंदाजांपैकी दीप्ती शर्माने 4, श्रीचरणीने 2 विकेट घेतल्या. टीम इंडियाला विजयासाठी 285 धावांचं आव्हान मिळालं.  टीम इंडियाला विजयासाठी 285 धावांचं आव्हान असताना भारताकडून स्मृती मंधानाने सर्वाधिक 88, हरमनप्रीत कौरने 70, दीप्ती शर्माने 50, हरलीन देओलने 24 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाने 6 विकेट सुद्धा गमावल्या. विजयासाठी अवघ्या 4 धावांची आवश्यकता असताना टीम इंडियाचा पराभव झाला. यापूर्वी महिला वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाला होता. 

About the Author
Tags:
Ind vs Engmarathi newsCricket NewsHarmanpreet Kaur

इतर बातम्या

पुण्याच्या शनिवार वाड्यात खरचं कुणाची तरी कबर आहे का? अचानक...

पश्चिम महाराष्ट्र