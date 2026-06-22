दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवानंतर हरमनप्रीतला राग अनावर, 'या' खेळाडूला ठरवलं जबाबदार

Womens T20 World Cup 2026 IND VS SA : आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा विजयी रथ रोखण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आलं. पाकिस्तान आणि नेदरलँड यांच्या विरुद्ध सामना जिंकलेल्या भारतीय संघाला ग्रुप स्टेजमधील तिसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभूत व्हावं लागलं. यामुळे भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही यामुळे खूप निराश झाली. हरमनप्रीत कौर म्हणाली की भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध सामन्यात पुनरागमन करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या मात्र ते त्याचा फायदा उचलू शकले नाहीत. भारताच्या फिल्डरने दक्षिण आफ्रिकेची त्या सामन्यातील लिडिंग स्कोरर फलंदाज मारिजाने केपला बाद करण्याच्या दोन संधी गमावल्या. त्यानंतर त्यांनी जीवदानाचा पूर्व फायदा उचलून 45 बॉलमध्ये सात चौकार आणि चार षटकार लगावले. 81 धावांची नाबाद खेळी करून तिने सामना दक्षिण आफ्रिकेला जिंकवून दिला.
दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या मारिजाने केपचे दोन कॅच सब्सीट्यूट फील्डर राधा यादवने सोडले. यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाला तब्बल दोनवेळा जीवदान मिळालं. ज्यामुळे मारिजाने केपने तिचा दबदार परफॉर्मन्स करत नाबाद खेळी केली आणि 19.1 ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला सामना जिंकवून दिला. दक्षिण आफ्रिका संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. दीप्ती शर्माच्या 29 आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या 24 धावांच्या जोरावर, भारतीय संघाने कठीण पीचवर 20 ओव्हरमध्ये 7 बाद 158 धावा केल्या. ओपनिंग फलंदाज शफाली वर्माने 15 बॉलमध्ये 31 धावांची खेळी केली.
सामन्यानंतर हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'आम्हाला काही संधी मिळाल्या होत्या, पण आम्ही त्यांचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकलो नाही. तरीही, अजून दोन सामने बाकी आहेत आणि आम्ही अधिक चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करू'. डावखऱ्या फिरकी गोलंदाज श्री चरणीने आपल्या चार ओव्हरमध्ये 24 धावा देत तीन विकेट घेतले, यात एका 'मेडन' ओव्हरचा सुद्धा समावेश होता.
हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'श्री चरणी आणि शेफाली यांनी चांगली गोलंदाजी केली, पण त्यांना फिल्डरकडून फारशी साथ मिळाली नाही. आमची फिल्डिंग कमी पडली आणि केपने आमच्या हातातून सामना हिरावून घेतला. तिने आम्हाला संधी दिल्या, पण आम्ही त्याचा फायदा उठवू शकलो नाही.'