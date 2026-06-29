/टी20 वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पुन्हा भंगलं, पराभव झाल्यावर कर्णधार हरमनप्रीत कौर भडकली

T20 Womens World Cup 2026 : 28 जून चा रविवार खऱ्या अर्थाने टीम इंडियासाठी ब्लॅक संडे ठरला. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने आयर्लंड विरुद्ध सलग सीरिजमधील दुसरा सामना गमावला आणि टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच आयर्लंड विरुद्ध सीरिज गमावली. तर टी20 महिला वर्ल्ड कपमध्ये ग्रुप स्टेज सामन्यात ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पराभूत होऊन टीम इंडियाचा महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडला. आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकलेल्या टीम इंडियाच्या महिला संघाकडून यंदाच्या वर्ल्ड कपसाठी खूप अपेक्षा होत्या. मात्र ग्रुप स्टेजमध्येच टीम इंडियाचं आव्हान संपुष्टात आलं आणि टी20 वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न सुद्धा भंगलं. या पराभवानंतर टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने संघातील कमतरतांबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 28 जूनच्या रविवारी लॉर्ड्स स्टेडियमवर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी भारतीय संघाने 4 विकेट गमावून 170 धावा केल्या आणि विजयासाठी 171 धावांचे आव्हान ऑस्ट्रेलियाला दिले. हा सामना भारतीय संघाकरता सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा होता. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने ग्रुप स्टेजमधील सर्व सामने जिंकून ग्रुप ए मधून सेमी फायनलमध्ये धडक दिलीच होती, तर सेमी फायनलमध्ये ग्रुप ए मधून दुसऱ्या क्रमांकावर सेमी फायनलमध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत रस्सीखेच होती. सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारतीय संघाला काहीही करून ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध सामना जिंकायचा होता. मात्र तसं झालं नाही आणि भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 6 विकेटने पराभव मिळाला.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यानंतर झालेल्या पोस्ट प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये कर्णधार हरमनप्रीत कौरने आपल्या संघाच्या प्रदर्शनावर खुलेआमपणे नाराजी व्यक्त केली. हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, 'दिवसाअंति आम्ही स्कोअर बोर्डवर समाधानकारक धावा केल्या. जेव्हा मी फलंदाजी करत होती तेव्हा मला वाटलं की आम्ही थोड्या कमी धावा करत आहोत. मात्र शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये आम्ही सन्मानजनक स्कोअर उभा केला. आज संघर्ष करणाऱ्या फलंदाजांनी धावा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना त्यात यश आले नाही. ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी आपल्या नियोजनानुसार अचूक गोलंदाजी केली. आमचे विकेट जास्त गेले नाहीत पण आम्हाला समाधानकारक धावा सुद्धा मिळाल्या नाहीत.
स्पर्धेतील संघाच्या वाटचालीचा आढावा घेताना, कर्णधार हरमनप्रीत कौरने मोठ्या संघांविरुद्धच्या पराभवांचे थेट कारण भारतीय खेळाडूंची मानसिक आणि टेक्निक हे असल्याचे सांगितले. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने स्पष्ट शब्दात म्हटले की, 'संपूर्ण स्पर्धेचा विचार करता, बलाढ्य संघांविरुद्ध आमची कामगिरी अजिबात चांगली झाली नाही. तसे पाहता, जगातील सर्वोत्तम संघांविरुद्ध खेळताना सहसा आपली सर्वोत्तम कामगिरी बाहेर येते; पण यावर आपल्याला पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मागील सामन्यांचा आढावा घेताना हरमनप्रीत म्हणाली, 'ते सुटलेल्या कॅच आम्हाला खूप महागात पडल्या. पण आज मला वाटते की आम्ही सामन्यात टिकून राहिलो. तरीही, आम्ही आमच्या स्वतःच्या दर्जाला साजेसा खेळ केला नाही'.