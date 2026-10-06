'मी माझं सर्वस्व दिलं,' हरमनप्रीत कौरला BCCI ने कर्णधारपद सोडायला लावलं? Instagram पोस्टची चर्चा

भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने कर्णधारपदाचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. तिने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या कर्णधारपदाच्या समारोपासह एका महत्त्वपूर्ण पर्व संपत आहे. या काळात भारताने एकदिवसीय विश्वचषक विजय आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक यांसारखे ऐतिहासिक यश संपादन केले. तसेच, या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानासाठी नेतृत्वाचे नवीन पर्व सुरू करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. गुवाहाटी येथे झालेल्या 'बीसीसीआय'च्या (BCCI) आढावा बैठकीनंतर ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीत संघाच्या गेल्या काही महिन्यांतील कामगिरीचे आणि भविष्यातील वाटचालीचे मूल्यांकन करण्यात आले. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला हरमनप्रीत, उपकर्णधार स्मृती मंधाना आणि मुख्य प्रशिक्षक अमोल मजुमदार उपस्थित होते.
बैठकीत हरमनप्रीतला हा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करण्यात आले होते की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या निर्णयाच्या वेळेमुळे क्रिकेट विश्वात विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
सोशल मीडियावर एका सविस्तर पोस्टद्वारे हरमनप्रीतने सांगितले की, हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते. परंतु अनेक वर्षे राष्ट्रीय संघासाठी आपले सर्वस्व अर्पण केल्यानंतर आता पद सोडण्याची वेळ आली होती. हरमनप्रीतने 2016 मध्ये पहिल्यांदा भारताच्या कर्णधारपदाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली होती; त्यापूर्वी तिने काही काळ हंगामी स्वरूपात ही भूमिका बजावली होती.
"आज मी भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदावरून पायउतार होत आहे. हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते. यात अनेक वर्षांच्या आठवणी, भावना, त्याग आणि असे काही क्षण सामावलेले आहेत जे माझ्यासोबत आयुष्यभर राहतील. मी या संघासाठी आणि भारतीय महिला क्रिकेटसाठी माझे सर्वस्व अर्पण केले आहे - माझे रक्त, माझा घाम, माझा वेळ आणि अनेकदा माझ्या स्वतःच्या खेळाचा व वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचाही काही भाग. असेही काही क्षण आले जेव्हा मला माझी वैयक्तिक कामगिरी, माझी स्वतःची प्रगती आणि माझ्या स्वतःच्या इच्छा बाजूला ठेवाव्या लागल्या. कारण माझा असा ठाम विश्वास होता की संघाचे हित हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे," असं तिने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
हरमनप्रीत कौरने पद का सोडले?
महिला संघाची कर्णधार म्हणून हरमनप्रीतच्या भविष्याबाबत बऱ्याच काळापासून जोरदार चर्चा सुरू होती. अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि तज्ज्ञांचे असे मत होते की, आता हरमनप्रीतने कर्णधारपदाची धुरा स्मृती मंधानाकडे सोपवण्याची वेळ आली आहे. खेळात जय-पराजय हे होतच असतात, तरीही कर्णधार म्हणून हरमनप्रीतचे निर्णय आणि फलंदाज म्हणून तिची कामगिरी यांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.
या वर्षी हरमनप्रीतवर पद सोडण्यासाठीचा दबाव लक्षणीयरीत्या वाढला होता. विशेषतः, भारताला टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यात आलेले अपयश आणि त्याचबरोबर टी-20 प्रकारातील तिची निराशाजनक फलंदाजी यामुळे ही मागणी जोर धरू लागली. डायना एडुलजींसारख्या माजी खेळाडूंनी मानधनाकडे नेतृत्व सोपवण्याची वकिली केल्याने टीकेचा सूर अधिकच तीव्र झाला. मात्र, आपल्या निवेदनात हरमनप्रीतने स्पष्ट केले की, तिने घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा केवळ संघाच्या हिताचा विचार करूनच घेतला होता.
"कर्णधार म्हणून मला अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागले. असे निर्णय जे नेहमीच समजले गेले नाहीत, जे नेहमीच सोपे नव्हते आणि ज्यांची किंमत कधीकधी मला वैयक्तिक पातळीवरही मोजावी लागली. पण मी घेतलेला प्रत्येक निर्णय एकाच उद्देशाने घेतला होता - तो म्हणजे हा 'संघ' अधिक सक्षम करणे आणि इतर खेळाडूंना प्रगती करण्याची, स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची व स्वतःचे सर्वोत्तम रूप घडवण्याची संधी देणे."
"मी सर्व काही पाहिलं आहे. मी अत्यंत कठीण क्षण, मनाला चटका लावणारे प्रसंग, टीका, शंका आणि असे दिवसही पाहिले आहेत जेव्हा काहीच आमच्या मनासारखे घडत नव्हते. त्याचबरोबर, मी यशाची अत्युच्च शिखरेही अनुभवली आहेत - विजय, जल्लोष, देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अभिमान आणि असे क्षण ज्यांनी केलेल्या प्रत्येक त्यागाचे सार्थक केले. आज मी कर्णधारपद सोडत असताना माझ्या मनात भावनांचा कल्लोळ आहे, पण त्याच वेळी मी शांत आणि समाधानी आहे. कारण माझा मनापासून विश्वास आहे की माझा संघ एका चांगल्या स्थितीत आहे. हा संघ गुणवत्ता, चारित्र्य आणि आत्मविश्वासाने नटलेला आहे; तसेच याचे भविष्य पाहण्यासाठी आणि त्याचा एक भाग होण्यासाठी मी अत्यंत उत्सुक आहे. मला वाटते की मी माझे कर्तव्य पार पाडले आहे. मी या संघासाठी माझे सर्वस्व दिले. मी अभिमानाने ही जबाबदारी पेलली आणि भारतीय महिला क्रिकेटचे नेतृत्व करण्याचा बहुमान मिळाल्याबद्दल मी सदैव कृतज्ञ राहीन," असं ती म्हणाली आहे.
नेतृत्वपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी हरमनप्रीतने आपली खेळाडू म्हणून कारकीर्द सुरू ठेवण्याचा मानसही स्पष्ट केला आहे.
"आता आयुष्यातील एक नवीन पान उलटण्याची वेळ आली आहे. कर्णधारपदाचा कार्यकाळ आज संपत असेल, पण भारतीय क्रिकेटवरील माझे प्रेम कधीच संपणार नाही. चढ-उतारांच्या काळात माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या प्रत्येक सहकारी खेळाडूचे, प्रशिक्षकाचे, सपोर्ट स्टाफचे, व्यवस्थापनाचे, बीसीसीआयचे (BCCI), कुटुंबातील सदस्यांचे आणि प्रत्येक चाहत्याचे मी आभार मानते. रक्त, घाम, त्याग आणि अभिमान - मी हे सर्व काही दिले. आता, खेळावरील प्रेमापोटी पुन्हा खेळण्यासाठी मी सज्ज आहे. कर्णधारपद संपले आहे, पण प्रवास सुरूच राहील," अशा शब्दांत तिने आपल्या भावना व्यक्त केल्या.