/IND vs AFG : ड्रीम डेब्यू! अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यात हर्ष दुबे-गुरनूर ब्रारची छाप, शुभमनचा कॅच ठरला आकर्षण

Harsh Dubey - Gurnoor Brar, IND vs AFG : भारत अफगाणिस्तान सामन्यात भारताच्या गोलंदाजांची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यात भारताच्या दोन युवा खेळाडूंनी आजच्या सामन्यात पदार्पण केले. मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या अनुपस्थितीत भारताच्या संघाची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यात गुरबाजने शतक जरी ठोकले आहे पण त्याच्या व्यतिरिक्त फलंदाज फेल ठरले. आजच्या सामन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध पदार्पण करणारा विदर्भाचा हर्ष दुबे संघासाठी कौतुकास्पद कामगिरी केली. यामध्ये त्याने तर या सामन्यात पदार्पण करणारा पंजाबचा गुरनुर ब्रार याने देखील सामन्याचा पहिला विकेट घेऊन संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली.
पदार्पण सामन्यामध्ये महाराष्ट्रातील हर्ष दुबे याने त्याच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात तीन विकेट्स नावावर केले. त्याने या सामन्यात राहमत शाह, संघाचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी आणि अल्लाह गझनफर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली, त्याच्या स्पेलची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही पण त्याने सामन्यात दमदार कमबॅक केला आणि संघाला चांगल्या स्थितीत उभे केले.
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गुरनुर ब्रारने संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली त्याने त्याच्या पदार्पण सामन्याच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये विकेट घेऊन संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली. त्याचबरोबर त्याने राशिद खानला देखील स्टंम्प आऊट केले आणि झियाउर रहमान याला देखील पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. आता या दोन्ही खेळाडूंच्या कामगिरीनंतर सोशल मिडियावर त्यांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.
शुभमन गिलच्या दमदार कॅचबद्दल सांगायचे झाले तर या सामन्यात त्याने हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीवर एक दमदार कॅच घेतला. हा कॅच घेतल्यानंतर तो स्वत: आणि संघातील खेळाडूंनी देखील त्याचे कौतुक केले. आजच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर 25 ओव्हरच्या सामन्यात पहिले फलंदाजी करत अफगाणिस्तानच्या संघाने 194 धावा केल्या. यामध्ये 101 धावा गुरबाजने ठोकल्या आहेत. तर भारतीय संघाच्या गोलंदाजीमध्ये युवा गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली.
UNBELIEVABLE CATCH FROM SHUBMAN GILL. pic.twitter.com/yextu7kTps— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 13, 2026