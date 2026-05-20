/Harsh Dubey story : रस्ता विसरला अन् खेळाडूला लागले क्रिकेटचे वेड, हर्ष दुबेच्या बाबांनी सांगितली एक मनोरंजक कहाणी

भारताचा संघ हा आयपीएल 2026 झाल्यानंतर आता अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहेत. अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेमध्ये अनेक नवे खेळाडू मालिका खेळताना दिसणार आहेत, या मालिकेआधी हर्ष दुबे याची भारतीय संघामध्ये निवड झाल्यानंतर झी 24 तासची एक खास मुलाखत त्याच्या बाबांसोबत झाली आहे, यामध्ये त्यांनी मनोरंजक कहाणी सांगितली आहे.
आयपीएल 2026 चा हा सिझन आता अंतिम टप्प्यात आहे, या सिझनचा फायनलचा सामना हा आता 31 मे रोजी खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर सर्व खेळाडू हे त्यांच्या देशांच्या संघासाठी खेळताना दिसणार आहेत. भारताचा संघ हा आयपीएल 2026 झाल्यानंतर आता अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहेत. या मालिकेसाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे, या मालिकेत भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत.
बीसीसीआयने केलेल्या संघाच्या निवडीमध्ये काही नवे खेळाडू भारतीय संघामध्ये सामील करण्यात आले आहेत. यामधील महाराष्ट्रामधील विदर्भाच्या संघाकडून खेळणार हर्ष दुबेची भारतीय संघामध्ये निवड करण्यात आली आहे. हर्ष दुबे याची भारतीय संघामध्ये निवड झाल्यानंतर झी 24 तासच्या प्रतिनिधीने त्याची एक मुलाखत हर्ष दुबे याच्या बाबांची घेतली आहे. यामध्ये त्यांनी हर्ष दुबे याला क्रिकेटची आवड कशी लागली यासंदर्भात त्यांना विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी एक मनोरंजक कहाणी सांगितली. जेव्हा हर्ष दुबे याच्या बाबांनी हर्ष दुबेच्या प्रवासाबद्दल सांगितले की, ते आणि हर्ष हे दोघेही पुस्तक आणण्यासाठी गेले होते आणि यावेळी ते पुस्तकाच्या दुकानाचा रस्ता चुकले होते.
त्यांनी या मुलाखतीमध्ये पुढे सांगितले आहे की, ते त्यांना या चुकलेल्या रस्त्यामध्ये क्रिकेट अकादमी दिसली आणि तेव्हा हर्ष दुबेने त्याच्या बाबाकडे क्रिकेट खेळण्याची आवड व्यक्त केली. हर्ष दुबे याच्या मेहनतीबद्दल त्याच्या बाबांनी सांगितले की, ते एक सरकारी नोकरी करत होते. हर्ष दुबे याच्या सीआयएसएफमध्ये कार्यरत असताना त्यांचे प्रत्येक तीन वर्षांनी त्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी बदली होत होती. त्यामुळे मग अनेकदा त्यांना काही ठिकाणे बदलावी लागली. त्यानंतर त्या स्वत: सीआयएसएफची नोकरी सोडून त्यांची इच्छा ही हर्ष दुबे म्हणजेच त्यांच्या मुलाने क्रिकेटमध्ये चांगले करावे या साठी नोकरीमधून रिटायर झाले.
हर्ष दुबेच्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटबद्दल सांगायचे झाले तर त्याच्या नावावर 133 विकेट्स आहेत. तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हे विदर्भा संघाकडून खेळतो, त्याने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 3.05 च्या इकॅानॅामीने गोलंदाजी केली आहे. त्याचबरोबर त्याने सर्वाधिक एका सामन्यात 11 विकेट्स घेतले आहेत. एवढेच नाही तर फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर 10 विकेट हॅाल हे त्याने 2 वेळा हा कारनामा केला आहे. त्याने 23.26 च्या बॅालिंग एव्हरेजने गोलंदाजी केली आहे.