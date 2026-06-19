/IND vs AFG : तिसऱ्या वनडे सामन्यात हर्षित राणाची सरप्राईज एंट्री, दुखापतीनंतर जबरदस्त पुनरागमन

IND VS AFG 3rd ODI : भारताचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा (Harshit Rana) हा मागील अनेक महिन्यांपासून गुडघ्याच्या दुखापतीने त्रस्त होता. टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वीच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या वॉर्म अप सामन्यात त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे त्यावर शस्त्रक्रिया सुद्धा करण्यात आली, या सगळ्यामुळे तो जवळपास काही महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहिला दरम्यान तो टी20 वर्ल्ड कप आणि आयपीएल सामन्यांना सुद्धा मुकला. मात्र आता हर्षित राणा यातून बरा झाला असून अफगाणिस्तान विरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात हर्षित राणाची एंट्री झाली आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात 20 जून रोजी भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात वनडे सीरिजचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळत असून यात टीम इंडियाने दोन सामने जिंकून 2-0 ने आघाडी घेतली आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, 'हर्षित राणाने बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये त्याचं रिहॅबिलिटेशन पूर्ण केलं असून तो चेन्नईत वनडे संघासोबत जोडला गेला आहे'.
गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे हर्षित राणा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये सुद्धा खेळू शकला नाही, ज्यात तो कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग होता. हर्षित राणाच्या अनुपस्थितीमुळे कोलकाता नाईट रायडर्सची गोलंदाजी फार कमकुवत दिसली. मात्र आता हर्षितचं पुनरागमन होणार असून तो त्याच्या गोलंदाजीने मैदानावर फलंदाजांची दाणादाण उडवण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाला आहे. तसेच, इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्धच्या आगामी सीरिजमध्ये त्याची भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे. तेव्हा दुखापतीनंतर हर्षितचा परफॉर्मन्स कसा होतो हे पाहणं सुद्धा महत्वाचं ठरणार आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा.
भारताचा गोलंदाज हर्षित राणाला टेस्ट, वनडे आणि टी20 संघात पदार्पणाची संधी मिळाली. हर्षितने 2 टेस्ट, 14 वनडे आणि 9 टी20 सामने खेळले आहेत. हर्षित राणाने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 4 विकेट्स, १४ वनडेत 26 विकेट, 9 टी २० सामन्यात 9 विकेट घेतलेत. तर आयपीएलमध्ये त्याने 33 सामने खेळले असून यात
40 विकेट घेतलेत.