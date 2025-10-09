English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोच गंभीरच्या घरी पार्टी, संपूर्ण टीम इंडिया बसमध्ये, पण लाडका खेळाडू पोहोचला BMW घेऊन, कारण काय?

IND VS WI Test : हेड कोच गौतम गंभीरच्या दिल्लीतील घरी भारत - वेस्ट इंडिसाठी दिल्लीत आलेल्या टीम इंडियाचा सर्व खेळाडूंना डिनर पार्टीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. यात संपूर्ण संघ टीम बसमधून आला असताना हर्षित राणा मात्र त्याच्या आलिशान कारमधून आला.    

पूजा पवार | Updated: Oct 9, 2025, 03:47 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI Test : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यातील दुसरा आणि शेवटचा सामना हा 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडणार आहे. या सामन्यासाठी संपूर्ण टीम इंडिया (Team India) मागील काही दिवसांपासून दिल्लीत आहे. असं असताना टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir)त्याच्या दिल्लीतील घरी एका खास डिनर पार्टीचं आयोजन केलं होतं. जुन्या राजिंदर नगरमध्ये गौतम गंभीरचं घर असून गंभीरच्या आलिशान घरात सोमवारी रात्री टीम इंडियाचे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ एकत्र झाले होते. संपूर्ण टीम इंडिया बसमधून एकत्र पार्टीला पोहोचली, मात्र या सगळ्यात मागून BMW घेऊन पोहोचलेला हर्षित राणा या सगळ्यात चर्चेला विषय ठरला. 

स्वतः BMW चालवत पोहोचला हर्षित राणा : 

रात्री जवळपास 8 च्या सुमारास टीम इंडियाचे खेळाडू बसमधून गौतम गंभीरच्या घरी पोहोचले. प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह सारखे खेळाडू साध्या पांढऱ्या रंगाच्या टीशर्टमध्ये पोहोचले. कर्णधार शुभमन गिलने रात्री सुद्धा डोळ्यांना चष्मा लावला होता. पण सगळी लामलाईट त्यावेळी शिफ्ट झाली जेव्हा हर्षित राणाने ब्लॅक बीएमडब्ल्यू कारमध्ये एंट्री घेतली. स्वतः कार चालवत काळ्या रंगाच्या आउटफिटमध्ये हर्षित राणा पोहोचला, त्याची स्टाईल पाहून चाहते आणि छायाचित्रकार दोघेही आश्चर्यचकित झाले. 

टीम बसमधून का नाही आला हर्षित राणा? 

हर्षित राणा हा चर्चेत असतो, परंतू तो भारत - वेस्ट इंडिज टेस्ट संघाचा भाग नाहीये. त्यामुळे तो संघासोबत हॉटेलमध्ये थांब शकत नाही आणि प्रोटोकॉलमुळे टीम बसमधून सुद्धा प्रवास करू शकत नाही. हर्षित राणा हा सध्या टीम इंडियाचा भाग नसला तरी हेड कोच गौतम गंभीरशी असलेल्या त्याच्या जवळकीमुळे गंभीरने त्याला कदाचित आमंत्रित केले असावे. या कारणामुळे हर्षित राणा हा टीम बसमधून गंभीरच्या घरी आला नाही. 

टीम इंडियात मिळतेय संधी : 

हर्षित राणा हा सध्या चर्चेत यासाठी आहे कारण जवळपास प्रत्येक सीरिजमध्ये टीम इंडियाच्या संघात त्याला संधी मिळतेय. जरी त्याला सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नसली तरी, त्याला प्रत्येकी सीरिजमध्ये वारंवार संधी मिळाल्याने क्रिकेट समीक्षक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.  माजी भारतीय क्रिकेटपटू कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी तर विनोदाने म्हटले आहे की, "इतक्या बदलांसह, जर एखादा खेळाडू संघाचा निश्चित भाग असेल तर तो हर्षित राणा आहे." हर्षित राणा हा आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे. गौतम गंभीर टीम इंडियाचा कोच बनण्यापूर्वी अनेक वर्ष कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर होता. 

FAQ : 

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा आणि शेवटचा सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
उत्तर: हा सामना १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडणार आहे. संपूर्ण टीम इंडिया मागील काही दिवसांपासून दिल्लीत सराव आणि तयारी करत आहे.

गौतम गंभीरने डिनर पार्टी का आणि कुठे आयोजित केली?
उत्तर: टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने त्याच्या दिल्लीतील घरी एक खास डिनर पार्टी आयोजित केली होती. हे घर जुन्या राजिंदर नगरमध्ये आहे. सोमवारी रात्री संपूर्ण टीम इंडिया आणि सपोर्ट स्टाफ यात सहभागी झाले.

हर्षित राणा टीम बसमधून का आला नाही?
उत्तर: हर्षित राणा हा भारत-वेस्ट इंडिज टेस्ट संघाचा भाग नसल्यामुळे तो हॉटेलमध्ये राहू शकत नाही आणि प्रोटोकॉलनुसार टीम बसमधून प्रवास करू शकत नाही. तरीही, हेड कोच गौतम गंभीरशी त्याची जवळीक असल्याने गंभीरने त्याला आमंत्रित केले असावे.

