वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का! टीम इंडियाचा हुकमी एक्का बाहेर, कॅप्टन सूर्याने स्पष्टच सांगितलं

Harshit Rana Ruled Out : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ ला ७ फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. टीम इंडियाचा पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. मात्र वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्याच्या एक दिवस आधी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसलाय. टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज हर्षित राणा याला वॉर्म अप सामन्यात दुखापत झाली होती, आणि याचमुळे तो संपूर्ण वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. स्वतः टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने शुक्रवारी पहिल्या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत याबद्दल माहिती दिली.
गोलंदाज हर्षित राणा याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉर्म अप सामन्यादरम्यान पायाला दुखापत झाली होती. या वर्ल्ड कपच्या तोंडावर झालेल्या या दुखापतीमुळे हर्षित राणाची सध्याची स्थिती कशी आहे? याबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्यकुमार म्हणाला की, 'हर्षित राणाची स्थिती सध्या ठीक दिसत नाहीये. त्याच्या तब्येतीबाबत टीम लक्ष देतेय आज संध्याकाळपर्यंत त्याच्याबद्दल कळेलच. पण तो ठीक दिसत नाहीये आणि ते येत्या वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर आमच्यासाठी चांगलं नाही.
वॉशिंग्टन सुंदरच्या फिटनेसबाबत अजून काही स्पष्ट नसताना हर्षित राणाचं वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडणं टीम इंडियासाठी किती मोठा धक्का असेल या प्रश्नावर बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'आमच्याकडे उद्याच्या सामन्यासाठी प्लेईंग ११ आहे. पण नक्कीच टीम इंडियाला याचा धक्का बसेल कारण तुम्ही एक विचार करून १५ खेळाडूंचा संघ ठरवता आणि त्यात अशी दुखापत झाल्यावर तो संघ डीस्तब होतो, पण ठीक आहे आम्ही काही वेगळे कॉम्बिनेशन बनवू. पण हो आम्ही त्याला (हर्षित राणा) मिस करणार नक्कीच'.
गोलंदाज हर्षित राणाने मागच्या काही सामन्यात भारतासाठी फलंदाजीत सुद्धा चांगलं योगदान दिलं. तेव्हा हर्षितला संघात कोण रिप्लेस करणार याबाबत बोलताना कर्णधार सूर्या म्हणाला की, 'आम्ही बघू आता कोण वेगवान गोलंदाज आहे जो खालच्या नंबरवर वेळ आल्यास फलंदाजी सुद्धा करु शकतो. काही घाई नाहीये आणि असं नाही की जो गोलंदाज त्याला रिप्लेस करेल त्याला लगेच फलंदाजी करायला सुद्धा यायलाच हवी, कारण मग आधीचे आठ फलंदाज काय करणार? तेव्हा कोणाला निवडायचं ते आम्ही बघू आमच्याकडे काही पर्याय आहेत, त्यातील सर्वोत्तम खेळाडूची निवड करू'.