English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का! टीम इंडियाचा हुकमी एक्का बाहेर, कॅप्टन सूर्याने स्पष्टच सांगितलं

वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का! टीम इंडियाचा हुकमी एक्का बाहेर, कॅप्टन सूर्याने स्पष्टच सांगितलं

T20 World Cup 2026 :  शनिवार ७ फेब्रुवारी पासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ चं बिगुल वाजणार आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सूर्यकुमार यादवने सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडणार अशा हिंट्स दिल्या आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Feb 6, 2026, 04:10 PM IST
वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का! टीम इंडियाचा हुकमी एक्का बाहेर, कॅप्टन सूर्याने स्पष्टच सांगितलं
Photo Credit - Social Media

Harshit Rana Ruled Out : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ ला ७ फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. टीम इंडियाचा पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. मात्र वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्याच्या एक दिवस आधी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसलाय. टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज हर्षित राणा याला वॉर्म अप सामन्यात दुखापत झाली होती, आणि याचमुळे तो संपूर्ण वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. स्वतः टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने शुक्रवारी पहिल्या सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत याबद्दल माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

हर्षित राणा काय म्हणाला कर्णधार सूर्या? 

गोलंदाज हर्षित राणा याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉर्म अप सामन्यादरम्यान पायाला दुखापत झाली होती. या वर्ल्ड कपच्या तोंडावर झालेल्या या दुखापतीमुळे हर्षित राणाची सध्याची स्थिती कशी आहे? याबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्यकुमार म्हणाला की, 'हर्षित राणाची स्थिती सध्या ठीक दिसत नाहीये. त्याच्या तब्येतीबाबत टीम लक्ष देतेय आज संध्याकाळपर्यंत त्याच्याबद्दल कळेलच. पण तो ठीक दिसत नाहीये आणि ते येत्या वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर आमच्यासाठी चांगलं नाही. 

वॉशिंग्टन सुंदरच्या फिटनेसबाबत अजून काही स्पष्ट नसताना हर्षित राणाचं वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडणं टीम इंडियासाठी किती मोठा धक्का असेल या प्रश्नावर बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'आमच्याकडे उद्याच्या सामन्यासाठी प्लेईंग ११ आहे. पण नक्कीच टीम इंडियाला याचा धक्का बसेल कारण तुम्ही एक विचार करून १५ खेळाडूंचा संघ ठरवता आणि त्यात अशी दुखापत झाल्यावर तो संघ डीस्तब होतो, पण ठीक आहे आम्ही काही वेगळे कॉम्बिनेशन बनवू. पण हो आम्ही त्याला (हर्षित राणा) मिस करणार नक्कीच'. 

हर्षित राणाला कोण करणार रिप्लेस? 

गोलंदाज हर्षित राणाने मागच्या काही सामन्यात भारतासाठी फलंदाजीत सुद्धा चांगलं योगदान दिलं. तेव्हा हर्षितला संघात कोण रिप्लेस करणार याबाबत बोलताना कर्णधार सूर्या म्हणाला की, 'आम्ही बघू आता कोण वेगवान गोलंदाज आहे जो खालच्या नंबरवर वेळ आल्यास फलंदाजी सुद्धा करु शकतो. काही घाई नाहीये आणि असं नाही की जो गोलंदाज त्याला रिप्लेस करेल त्याला लगेच फलंदाजी करायला सुद्धा यायलाच हवी, कारण मग आधीचे आठ फलंदाज काय करणार? तेव्हा कोणाला निवडायचं ते आम्ही बघू आमच्याकडे काही पर्याय आहेत, त्यातील सर्वोत्तम खेळाडूची निवड करू'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Suryakumar YadavHarshit RanaCricket Newsteam india

इतर बातम्या

'तो येडाच आहे **, बारमध्ये बाया...', भास्कर जाधव...

महाराष्ट्र बातम्या