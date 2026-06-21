4 ओपनर अन् 3 स्पिनर.... भारताच्या टी20 संघात झाले बदल, 'या' स्टार गोलंदाजाला संधी

IND VS IRE : भारतीय क्रिकेट संघ हा जून महिन्यात आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. 26 आणि 28 जून रोजी भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी संघाची घोषणा करण्यात आलेली होती. मात्र 4 दिवसांवर आलेल्या या सीरिजपूर्वी बीसीसीआयने टीम इंडियात बदल केले आहेत. गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती याची टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघात निवड करण्यात आलेली, मात्र दुखापतीच्या कारणामुळे तो संघातून बाहेर पडला असून त्याच्या ऐवजी नुकत्याच फिट झालेल्या हर्षित राणाला संधी देण्यात आलेली आहे. याशिवाय आयपीएल 2026 मध्ये कमाल करणारे 2 नवीन खेळाडू भारतीय संघाकडून पदार्पण करुस शकतील.
श्रेयस अय्यर हा टीम इंडियाचा नवीन टी20 कर्णधार झाला असून त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघ दोन सामन्यांची टी20 सीरिज आयर्लंडमध्ये खेळेल. त्यानंतर पुढच्या वर्षी त्यांना इंग्लंड दौरा सुद्धा करायचा आहे. यावेळच्या आयर्लंड दौऱ्यात टीम इंडियात 4 ओपनर असून यात अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर) आणि वैभव सूर्यवंशी यांचा समावेश आहे. तर तीन स्पिनर अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि रवि बिष्णोई हे असणार आहेत. शिवम दुबे आणि नीतीश कुमार रेड्डी हे ऑलराउंडर म्हणून तर वेगवान गोलंदाज म्हणून हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह आणि प्रिंस यादव यांचं नाव आहे.
आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी20 सीरीज होणार आहे. पहिला सामना 26 जूनला आणि दुसरा सामना 28 जूनला खेळवला जाईल. इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी20 सीरीजपूर्वी हे दोन्ही सामने होणार आहेत. आयर्लंड दौऱ्यात भारतीय संघाच्या 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये युवा खेळाडूंना स्थान मिळू शकते.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.
वैभव सूर्यवंशी आणि प्रिंस यादव या दोन्ही खेळाडूंनी आयपीएलमध्ये उत्तम कामगिरी केली. या दोघांना सुद्धा पहिल्यांदाच भारताच्या टी20 मध्ये संघात निवडण्यात आलं. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा हे दोन्ही खेळाडू आयर्लंडच्या भूमीवर टीम इंडियासोबत खेळून आपली जादू दाखवतील. वैभव त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे, तर प्रिन्स यादव त्याच्या घातक गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. वैभवने आयपीएल 2026 मध्ये 16 सामन्यांत 48.50 च्या सरासरीने एकूण 776 धावा करत ऑरेंज कॅप मिळवली, तर प्रिन्सने 14 सामन्यांत 14 विकेट घेतले. त्याने विराट कोहलीसारख्या दिग्गज खेळाडूलाही 'क्लीन बोल्ड' केले.