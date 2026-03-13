IPL 2026 पूर्वी शाहरुख खानच्या टीमला झटका, स्टार गोलंदाज संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर, आता कोण घेणार जागा?

IPL 2026 : कोलकाता नाईट रायडर्सचा स्टार गोलंदाज आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या वॉर्म अप सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती. ही दुखापत अद्याप पूर्ण बरी झालेली नाही.   

पूजा पवार | Updated: Mar 13, 2026, 09:15 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी (Kolkata Knight Riders) एक वाईट बातमी समोर आली आहे. केकेआरचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा हा आयपीएल 2026 चा संपूर्ण सीजन बाहेर पडला आहे. हर्षित राणाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळवण्यात आलेल्या वॉर्म अप सामन्यात दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळे तो वर्ल्ड कपमधून सुद्धा बाहेर पडला होता. मात्र अजूनही हर्षित राणा (Harshit Rana) पूर्णपणे बरा न झाल्याने तो आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) संपूर्ण सीजनमधून सुद्धा बाहेर पडला आहे. यामुळे केकेआरला नक्कीच धक्का बसणार असून आता त्यांना नवा खेळाडू शोधावा लागणार आहे. 

हर्षित राणावर झाली सर्जरी : 

24 वर्षीय गोलंदाज हर्षित राणावर 9 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत शस्त्रक्रिया झाली मात्र तो अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नाही. आयपीएल ही जवळपास दोन महिने चालणारी स्पर्धा आहे. तेव्हा हर्षित राणाने 2024 च्या आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला विजेतेपद जिंकवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. ताईने एकूण 19 विकेट्स घेतल्या होत्या, त्यानंतर त्याने बीसीसीआयच्या सिलेक्टर्सचे लक्ष वेधून घेतले आणि टीम इंडियाकडून त्याला इतर फॉरमॅटमध्ये खेळण्याची सुद्धा संधी मिळाली. 

हर्षित राणाला केकेआरने आयपीएल 2026 साठी 4 कोटींना रिटेन केलं होतं आयपीएल 2025 च्या सीजनमध्ये त्याने 13 सामन्यात एकूण 15 विकेट्स घेतल्या होत्या. केकेआरने अद्याप या ऑलराऊंडर खेळाडूच्या जागी कोणता खेळाडू खेळवायचा याचा निर्णय घेतलेला नाही. तरी संघातील आकाश दीप, वैभव अरोरा, उमरान मलिक आणि कार्तिक त्यागी सारखे खेळाडू हे हर्षित राणाच्या अनुपस्थितीत येणाऱ्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेतील अशी अपेक्षा आहे.

मथीशा पथीरानाच्या उपलब्धतेबाबत सुद्धा शंका : 

 

'हर्षित राणा दुर्दैवाने उपलब्ध होणार नाही पण त्यामुळे संघातील इतर गोलंदाज वैभव, उमरान, कार्तिक आणि आकाश यांना संधी मिळण्याची संधी मिळते - त्यांनी पुढे येऊन संधीचा फायदा घ्यावा. अद्याप कोणताही पर्याय निश्चित झालेला नाही', अशी माहिती सूत्रांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिली. हर्षित राणासह श्रीलंकेचा गोलंदाज मथीशा पथीराना हा सुद्धा टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. सध्या तो यातून बरा होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मात्र त्याच्या उपलब्धतेबाबत सुद्धा अद्याप कोणतेही क्लॅरिटी देण्यात आलेली नाही. शुक्रवारी फ्रेंचायझीने झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझाराबानी याला करारबद्ध केले.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

