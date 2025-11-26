English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धक्कादायक! बास्केटबॉल खेळाडूच्या छातीवर पडला पोल, वेदनेनं तडफडत झाला मृत्यू, Video Viral

Basketball Player Haryana : हरियाणात नॅशनल लेव्हलचा खेळाडू सराव करताना एका अपघाताचा शिकार ठरला. या अपघातात त्याला गंभीर दुखापत झाली होती.   

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 04:38 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Basketball Player Haryana : हरियाणाच्या रोहतक जिल्हयात एका खेळादरम्यान अशी दुर्घटना घडली, ज्याने सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकवला. इथे एक नॅशनल लेव्हलचा खेळाडू सराव करताना एका अपघाताचा शिकार ठरला आणि यात त्याचा मृत्यू झाला. सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेल्या या घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

उपचारादरम्यान हार्दिकचा मृत्यू : 

मिळालेल्या माहितीनुसार बास्केटबॉल कोर्टमधील झालेल्या अपघातात 16 वर्षांच्या हार्दिकचा मृत्यू झाला. तो लखन माजरा येथील खेळाच्या ग्राउंडवर बनलेल्या बास्केटबॉल कोर्टवर एकदा प्रॅक्टिस करत होता. व्हिडीओमध्ये दिसत असल्याप्रामणे बास्केटबॉल कोर्टमधील रिंग असलेल्या लोखंडाच्या पोलवर तो लटकला तेव्हा अचानकपणे पोल सरळ त्याच्यावर पडला. 

व्हिडीओमध्ये हे स्पष्ट दिसतंय की बास्केटबॉल कोर्टवरील तो पोल हार्दिकच्या छातीवर पडला. पोलचं वजन भारी असल्याने हार्दिक ते उचलू शकला नाही आणि तडफडत त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर जवळच सराव करणारे इतर खेळाडू त्याच्याकडे धावत आले आणि त्यांनी हार्दिकच्या छातीवर पडलेला लोखंडी खांब काढायला सुरुवात केली. या अपघातानंतर हार्दिकला ताबडतोब रोहतकमधील पीजीआय रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

पाहा व्हिडीओ : 

दोन दिवसांपूर्वी बहादुरगढ इथे झाली घटना : 

दोन दिवसांपूर्वी हरियाणातील बहादूरगड येथील होशियार सिंग स्टेडियममध्ये अशीच एक घटना घडली. जिथे 15 वर्षांचा बास्केटबॉलपटू अमन प्रॅक्टिस करत होता आणि त्यादरम्यान बास्केटबॉलचा खांब अचानकपणे तुटून त्याच्यावर पडला. त्यानंतर त्यालाही रोहतक येथील जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दोन्ही खेळाडूंच्या मृत्यूचे कारण मैदानावरील एक जीर्ण खांब होता. या घटनांमुळे क्रीडा मैदानाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच रोहतक हरियाणातील क्रीडा प्रशासनाला नागरिक यासाठी दोषी ठरवत आहेत. 

FAQ : 

हार्दिक कोण होता?
हार्दिक लखन माजरा येथील खेळाच्या ग्राउंडवर बनलेल्या बास्केटबॉल कोर्टवर प्रॅक्टिस करत होता.

हार्दिकच्या मृत्यूचे कारण काय होते?
हार्दिकच्या मृत्यूचे कारण बास्केटबॉल कोर्टमधील जीर्ण लोखंडाचा पोल होता जो त्याच्यावर पडला.

बास्केटबॉल खेळाडूचा मृत्यू कसा झाला?
हार्दिक नामक 16 वर्षांच्या बास्केटबॉल खेळाडूचा मृत्यू बास्केटबॉल कोर्टमधील लोखंडाच्या पोलवर पडल्याने झाला.

