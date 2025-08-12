English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'स्वतःच्या मुलीच्या जीवनाशी खेळतोय', हसीन जहाँचे मोहम्मद शमीवर पुन्हा आरोप, नेमकं काय घडलं?

Mohammad Shami : हसीन जहाँने पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर पोस्ट करून तिचा पती आणि भारतीय गोलंदाज मोहम्मद शमीवर आरोप केले आहेत.  

पूजा पवार | Updated: Aug 12, 2025, 09:55 AM IST
Mohammad Shami : भारतीय क्रिकेट संघाचा गोलंदाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) आणि त्याची पत्नी हसीन जहाँ (Hasin Jahan) यांच्यातील वाद थांबण्याचं नाव घेत नाहीत. काही महिन्यांपूर्वीच दोघांमध्ये सुरु असलेल्या वादावर कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला होता. अशातच आता हसीन जहाँने सोशल मीडियावर आनंदाची बातमी देत शमीला खूप काही ऐकवलंय. हसीन जहाँने आपल्या सोशल मीडियावर मुलीविषयी एक मोठी अपडेट दिली आहे. मोहम्मद शमीच्या मुलीचं एका मोठ्या इंटरनेशनल स्कूलमध्ये ऍडमिशन झालं आहे. 

हसीन जहाँने आपल्या मुलीच्या ऍडमिशनबाबत आनंदाची बातमी देत मोहम्मद शमीवर काही आरोप केले आहेत. तिने आरोप केले की शमी जाणूनबुजून त्याच्या मुलीचं इंटरनेशनल स्कूलमध्ये ऍडमिशन करत नव्हता. हसीन जहाँने त्याच्या इंस्टाग्रामवर लिहिले की, 'अल्लाहच्या कृपेने मी खूप आनंदी आहे. शत्रूंना माझ्या मुलीला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळू नये अशी इच्छा होती, अल्लाहने त्यांना निराश केले आणि माझ्या मुलीला इंटरनेशनल स्कूलमध्ये प्रवेश मिळाला'.

हसीन जहाँने शमीवर काय आरोप लावले?

हसीन जहाँने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट लिहीत म्हटले की, तो जाणूनबुजून मुलीचं ऍडमिशन चांगल्या शाळेत  करून देत नव्हता. तिने पुढे म्हटले की, 'मोहम्मद शमीने त्याची मुलगी चांगल्या शाळेत जाऊ नये यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण वडील म्हणजे देव नाहीयेत. ज्या मुलीचे वडील अब्जाधीश आहेत ते  इतरांमुळे आपल्या मुलीच्या जीवनाशी खेळत होता. तो दुसऱ्यांच्या मुलांना मोठ्या शाळांमध्ये शिक्षण देत आहे. तो दुसऱ्यांवर पैसे खर्च करतो, पण त्याच्याकडे त्याच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत. या देशात कायदा आहे हे चांगले आहे, नाहीतर काय झाले असते कोणास ठाऊक'.

प्रत्येक महिने हसीन जहाँला 4 लाख देतो शमी : 

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मोहम्मद शमी त्याची पत्नी हसीन जहाँला 4 लाख रुपये देतो. यापैकी 2.5 लाख रुपये त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आहेत, तर 1.5 लाख रुपये हसीन जहाँसाठी आहेत. मात्र, महागाई लक्षात घेता हसीन जहाँने दरमहा 10 लाख रुपयांची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.

FAQ : 

1. मोहम्मद शमी हसीन जहाँला दरमहा किती पैसे देतो?

हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार, मोहम्मद शमी हसीन जहाँला दरमहा 4 लाख रुपये देतो. यापैकी 2.5 लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि 1.5 लाख रुपये हसीन जहाँसाठी आहेत.

2. हसीन जहाँने कोर्टात किती पैशांची मागणी केली होती?

हसीन जहाँने महागाई लक्षात घेता दरमहा 10 लाख रुपयांची मागणी केली होती, परंतु न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही.

3. हसीन जहाँने आपल्या मुलीच्या शिक्षणाबाबत कोणती आनंदाची बातमी दिली?

हसीन जहाँने सोशल मीडियावर सांगितले की, तिच्या मुलीला एका मोठ्या इंटरनेशनल स्कूलमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. तिने याबाबत आनंद व्यक्त करत अल्लाहचे आभार मानले आणि शमीच्या इच्छेविरुद्ध हे यश मिळाल्याचे सांगितले.

