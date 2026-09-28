'तो फक्त वेश्यांना भेटतो आणि मला...' पूर्व पत्नी हसीन जहांचे पुन्हा क्रिकेटर मोहम्मद शमीवर आरोप

Hasin Jahan On Mohammad Shami : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीबाबत त्याची पूर्व पत्नी हसीन जहां हिने पुन्हा एकदा आरोप केले आहेत. मोहम्मद शमी आणि हसीन जहां यांच्यात मागील अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढाई सुरु आहे. आता पुन्हा हसीन जहांने मैदानावर चॅलेंज दिलं. शमी यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर क्रिकेटर मोहम्मद शमी हा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवू शकतो, अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.
क्रिकेटर मोहम्मद शमीची पूर्व पत्नी अभिनेत्री हसीन जहांने मीडियाशी बोलताना म्हटलं की शमी किंवा त्याचा भाऊ ज्या जागेवरून निवडणूक लढवेल, त्याच जागेवरून ती त्यांच्या विरोधात रिंगणात उतरेल. शमी म्हणाली की, 'मी निवडणूक लढवणार आहे. सध्या मी हे पाहत आहे की शमी कुठून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतो. तो जिथून लढेल, तिथूनच मीही लढेन. मी सर्व पक्षांच्या संपर्कात आहे. हबीबकडे निवडणूक लढवण्या इतपत क्षमता नाही. मोहम्मद शमीच त्याला पडद्यामागून पाठिंबा देणार आहे. त्यामुळे तो जिथून उभा राहील, तिथून मी देखील उभी राहीन'. 2014 च्या एप्रिल महिन्यात मोहम्मद शमी आणि हसीन जहांचं लग्न झालं होतं. त्यानंतर दोघांना एक मुलगी सुद्धा झाली.
हसीन जहांने मीडियाशी बोलताना म्हटलं की, 'मोहम्मद शमी फक्त वेश्यांना भेटतो, त्याची मला भेटण्याची पात्रता नाही'. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मार्च 2018 मध्ये हसीन जहाँ यांनी मोहम्मद शमी यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार, मारहाण, विवाहबाह्य संबंध आणि मॅच फिक्सिंग यांसारखे गंभीर आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. त्या घटनेपासूनच या दोघांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे. पोटगीवरून अनेकदा दोघांमध्ये मोठे वाद झालेत.
हसीन जहांने अनेकदा मोहम्मद शमीवर लावलेले आहेत. हसीन जहांने मोहम्मद शमीच्या चॅटचे काही स्क्रीन शॉट सुद्धा सोशल मीडियावर शेअर केलेले. हसीन जहांच्या तक्रारीनंतर शमी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे संपूर्ण प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने शमी यांना हसीन जहां आणि त्यांच्या मुलीसाठी ठराविक मासिक पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.