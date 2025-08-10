"तो माझ्यावर रागावला होता कारण..." मोहम्मद सिराजबद्दल अजिंक्य रहाणेचे मोठे विधान

Mohammed Siraj was Angry on Ajinkya Rahane: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने मोहम्मद सिराजविषयी एक खास किस्सा सांगत त्याच्या आक्रमक खेळाची स्तुती केली. रहाणेच्या म्हणण्यानुसार, 2020-21 ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात पदार्पण करताना सिराज त्याच्यावर नाराज झाला होता, यामागचं कारण त्याने आज उघड केलं आहे.
राहणेने त्याच्या युट्युब चॅनेलवर याबद्दल खुलासा केला होता. तो म्हणाला " सिराजला नेहमी दीर्घ स्पेल टाकायला आवडतो आणि त्याची ही गोष्ट मला आवडते. 2020-21 च्या मालिकेतही तो तेवढ्याच तीव्रतेने ते करायला तयार होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये तो पदार्पणाच्या सामन्यात माझ्यावर रागावला होता, कारण मी त्याला खूप उशिरा गोलंदाजी करायला दिली होती."
रहाणेने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितले की, सिराज नेहमी लांब स्पेल टाकायला आवडतो आणि पहिल्या चेंडूपासून पूर्ण ताकदीने तयार असतो. त्याच्या मते, सिराजचा 'राग' म्हणजे त्याच्या उत्तम प्रदर्शनामागचं गुपित आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही जसप्रीत बुमराह नसताना त्याने 5 सामन्यांत सर्वाधिक 23 विकेट घेत जबरदस्त कामगिरी केली. रहाणे म्हणाला, "इतर अनेक गोलंदाज वॉर्म-अपसाठी 8-10 चेंडू टाकतात, काही दोन चेंडूत तयार होतात, पण सिराज नेहमी सज्ज असतो. जेम्स अँडरसनप्रमाणे, तो पहिल्याच चेंडूपासून जोशात खेळतो आणि आठव्या-नवव्या षटकातही तीच तीव्रता दाखवतो."
त्याने आणखी सांगितले की, सिराजच्या खेळात आता एक सकारात्मक बदल दिसतो आहे. त्याला आपल्या फील्डिंगवर पूर्ण विश्वास आहे. "जेव्हा एखादा गोलंदाज कर्णधाराला स्वतःची फील्ड सुचवतो, तेव्हा कॅप्टनसाठी ते सोपं होतं. इंग्लंड मालिकेत बुमराह नसतानाही जबाबदारीने खेळल्याने त्याची कामगिरी अधिक चांगली झाली." असे रहाणेने नमूद केले.