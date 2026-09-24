/रोहित शर्मा सोबत काही मतभेद आहेत का? गौतम गंभीर हिटमॅनशी असलेल्या संबंधांवर काय म्हणाला?

Gautam Gambhir About Rohit Sharma : भारतीय संघाचे क्रिकेटर गौतम गंभीर आणि रोहित शर्मा यांच्या जोडीला साधारणपणे कोच आणि कर्णधाराच्या भूमिकेत पाहिलं जातं. मात्र हे दोघे भारतीय संघात खेळाडू म्हणून सुद्धा खेळले आहेत. 2024 मध्ये जेव्हा गौतम गंभीर हा टीम इंडियाचा हेड कोच म्हणून आला, त्यानंतर गौतम गंभीरचे भारतीय संघातील वरिष्ठ खेळाडूंची संबंध फार चांगले नसल्याचं समोर आलेलं होतं. गौतम गंभीरने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत हिटमॅनशी असलेल्या संबंधांवर बोलला आहे.
गौतम गंभीरने जिओ हॉटस्टारशी बोलताना म्हटले की, रोहित शर्मा त्याला तेव्हा पासून ओळखतो जेव्हा= गंभीर हा भारतीय संघातील वरिष्ठ खेळाडू होता. त्यामुळेच रोहित शर्मासोबतचे त्याचे नाते केवळ कर्णधार आणि प्रशिक्षक यापुरतेच मर्यादित नव्हते. गंभीरच्या मते जेव्हा दोन व्यक्तींनी यापूर्वी एकत्र खेळलेले असते, तेव्हा एकमेकांची मानसिकता समजून घेणे त्यांना खूप सोपे जाते. गौतम गंभीर म्हणाला की मला रोहित शर्माची खेळातील मानसिकता समजते आणि तो मैदानात असताना कशा पद्धतीने विचार करतो याविषयी पूर्णपणे परिचित आहे. गंभीर यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, प्रत्येक मुद्द्यावर कर्णधार आणि प्रशिक्षक यांचे मत एकच असणे आवश्यक नाही. त्यांची मते भिन्न असू शकतात परंतु सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अंतिम निर्णय हा संघाच्या हिताचा असावा.
रोहित शर्माशी काही मतभेद आहेत का या विचारलेल्या प्रश्नावर गौतम गंभीरला म्हणाला की , 'मला असं वाटत नाही. रोहित आणि माझ्यातील नाते केवळ कर्णधार आणि प्रशिक्षक असे नव्हते. आमचे नाते त्या दिवसापासूनचे आहे जेव्हा रोहित पहिल्यांदा संघात सामील झाला होता; तेव्हा मी एक वरिष्ठ खेळाडू होतो. त्यामुळे आमचे नाते खूप जुने आहे. तो मला त्या दिवसांपासून ओळखतो. रोहित आणि माझ्यातील नाते काही नवीन होतं असं नाही. किंवा मी दुसऱ्या देशातून आलेला असा एखादा प्रशिक्षकही नव्हतो ज्याने रोहितला खेळताना पाहिले नव्हते, त्याला वैयक्तिकरित्या ओळखले नव्हते किंवा तो कसा माणूस आहे हे समजून घेतले नव्हते.
गौतम गंभीर पुढे म्हणाला की, 'बऱ्याचदा जेव्हा तुम्ही सोबत खेळता तेव्हा तुमच्यासाठी अनेक गोष्टी या सोप्या होऊन जातात आणि खरंतर त्याला माझी मानसिकरता आणि विचार माहिती आहेत आणि मला त्याची. कारण उद्या कदाचित माझा दृष्टिकोन वेगळा असू शकेल किंवा कर्णधाराचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकेल. पण शेवटी जर अंतिम निर्णय संघाच्या हिताचा असेल तर त्यापेक्षा उत्तम काहीच असू शकत नाही'.