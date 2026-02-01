T20 World Cup पूर्वी हेड कोच गौतम गंभीरने घेतला ब्रेक, टीम इंडियाला सोडून कुठे पोहोचला?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026 : शनिवार 31 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात शेवटचा टी 20 सामना खेळवला गेला आणि यात भारताने 46 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यानंतर टी 20 वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर ब्रेकवर गेलाय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 1, 2026, 05:29 PM IST
T20 World Cup 2026 : भारताने न्यूझीलंड विरुद्ध पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज 4 -1 ने आघाडी घेत जिंकली असून ते आता आगामी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तयारीला लागले आहेत. 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कपला (T20 World Cup 2026) सुरुवात होणार आहे विशेष म्हणजे ही स्पर्धा यंदा भारत आणि श्रीलंका या देशातील शहरांमध्ये खेळवली जाणार आहे. शनिवार 31 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात शेवटचा टी 20 सामना खेळवला गेला आणि यात भारताने 46 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यानंतर आता खेळाडू आणि कोचिंग स्टाफला एक ते दोन दिवसांचा ब्रेक देण्यात आलाय. त्यामुळे टीम इंडियाचा (Team India) हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) सुद्धा दोन दिवसाच्या ब्रेकवर गेलाय. 

तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात सीरिजमधील पाचवा आणि शेवटचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियानं न्यूझीलंडला विजयासाठी 272 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात न्यूझीलंडचा संघ अपयशी ठरला. 225 धावांवर न्यूझीलंडला ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. यासह टीम इंडियाने वर्ल्ड कप पूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध टी 20 सीरिज 4-1 ने आघाडी घेऊन जिंकली. त्यामुळे टीम इंडियाचा आत्मविश्वास आणखीन वाढणार आहे. 

ब्रेकवर कुठे गेला गौतम गंभीर?

टीम इंडियाच्या सर्व सदस्यांना एक ते दोन दिवसांचा ब्रेक देण्यात आला. या ब्रेकमध्ये हेड कोच गौतम गंभीर तिरुअनंतपुरम येथील शनिवारचा सामना झाल्यावर राजधानी दिल्ली येथील आपल्या घरी पोहोचला. जिथे तो आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवतोय. गंभीर 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी दिल्ली इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टवरून बाहेर येताना दिसला. जिथे आधीच त्याला रिसीव्ह करण्यासाठी कार आलेली होती. जवळपास 1 महिन्याच्या व्यस्त शेड्युलनंतर गौतम गंभीरला टीम इंडियातून काहीसा ब्रेक मिळाला आहे. 

वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाचे सराव सामने कधी?

7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. जिथे टीम इंडियाचा पहिला सामना हा 7 फेब्रुवारी रोजी यूएसए सोबत होईल. पण यापूर्वी टीम इंडिया सराव सामना सुद्धा खेळेल. 4 फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत सराव सामने सुद्धा खेळेल. दरम्यान, भारत अ संघ स्पर्धेतील दोन लहान संघांविरुद्ध सराव सामने खेळेल. भारत अ संघ प्रथम 2 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध आणि त्यानंतर 6 फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध खेळेल.

