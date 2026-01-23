IPL 2026 ची ओपनिंग सेरेमनी ठरली BCCI साठी डोकेदुखी, RCB शी जोडलेलं आहे प्रकरण

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) ही स्पर्धा जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून याचा प्रेक्षकवर्ग सुद्धा मोठा आहे. अशातच आयपीएलच्या ओपनिंग सेरेमनीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येतायत. दरवर्षी गतविजेत्या संघाच्या होम ग्राउंडवर आयपीएल सीजनची ओपनिंग सेरेमनी पार पडते. गेल्यावर्षी आयपीएल 2025 चं विजेतेपद हे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकलं होतं. जवळपास 18 वर्षांनी त्यांना विजेतेपद जिंकण्यात यश आलं. आयपीएल 2026 ची (IPL 2026) ओपनिंग सेरेमनी ही आरसीबीच्या होम ग्राउंडवर खेळवली जायला हवी, मात्र चिन्नस्वामी स्टेडियम हे आयपीएल सामन्यांसाठी खुलं केलं जाणार का याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे आयपीएलची ओपनिंग सेरेमनी कुठे आयोजित होणार याबाबत निर्णय अजून झालेला नाही.
दैनिक जागरणच्या एका रिपोर्टनुसार आरसीबीला त्यांचा आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना हा रायपूरच्या स्टेडियमवर खेळायला लागू शकतो. हा सुद्धा बीसीसीआयसाठी एक चिंतेचा विषय आहे. कारण बीसीसीआय कोणत्याही नॉन मेट्रो सिटीमध्ये आयपीएलची ओपनिंग सेरेमनी करू इच्छित नाही.
काही दिवसांपूर्वीच आयपीएल गर्व्हनिंग काउन्सिलची मिटिंग झाली, ज्यात दोन सूचना देण्यात आल्या. एक अशी की आरसीबी जर त्यांचं चिन्नस्वामी हे होम ग्राउंड सोडून रायपूरच्या डिवाय पाटील स्टेडियमवर खेळेल तर तो उदघाट्न सोहळा हा इथेच केला जाईल. बीसीसीआय नॉन-मेट्रो सिटीच्या बाजूने नसल्यामुळे, दुसरी सूचना अशी होती की उद्घाटन समारंभ गेल्या हंगामातील उपविजेत्या पंजाब किंग्जच्या होम ग्राउंड मुल्लानपूर येथे आयोजित केला जावा.
दैनिक जागरणच्या याच रिपोर्टनुसार आरसीबीला तिरुवनंतपुरममध्ये आपले देशांतर्गत सामने खेळण्याची ऑफर देण्यात आली होती, मात्र बंगळुरू फ्रेंचायझीने ही ऑफर फेटाळली.
राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचायझी आणि राजस्थान क्रिकेट असोसिएशन यांच्यातील संबंध हे फार चांगले नाहीत. दोघांमधील वाढत्या तणावामुळे राजस्थान रॉयल्स त्यांचं होम ग्राउंड बदलणार हे जवळपास निश्चित आहे. आगामी सीजनमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा संघ त्यांचे होम ग्राउंडवरील 7 सामने हे पुणे आणि गुवाहाटी येथे खेळू शकते. पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे आयपीएल 2026 चे वेळापत्रक अद्याप निश्चित झालेले नाही. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यावर बीसीसीआयकडून आयपीएलच्या सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर होईल.
आयपीएल 2026 चे सामने प्रत्यक्ष पाहणं ही अनेकांसाठी एक पर्वणी असते. पुढील सीजनमध्ये सामने कुठे आयोजित केले जाऊ शकतात अशा 18 शहरांची यादी खाली पहा.
1. एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
2. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
3. अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
4. भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
5. वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
6. ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता
7. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
8. महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर
9. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद
10. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
11. डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम
12. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम), गुवाहाटी
13. सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
14. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
15. शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर
16. जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
17. डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, नवी मुंबई
18. ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम