Marathi News
विश्वविजेती वडिलांसमोर झाली लहान! मुलीने पाया पडताच हरमनप्रीतच्या बाबांनी घेतलं उचलून, भावनिक VIDEO व्हायरल

Harmanpreet Kaur:  आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला हरवताच, भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात हरमनप्रीतचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले. यावेळचा कर्णधार हरमनप्रीत कौरचा एक भावनिक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 5, 2025, 07:08 PM IST
विश्वविजेती वडिलांसमोर झाली लहान! मुलीने पाया पडताच हरमनप्रीतच्या बाबांनी घेतलं उचलून, भावनिक VIDEO व्हायरल
Heartwarming Video ! Harmanpreet Kaur Leaps Into Her Father's Arms

Harmanpreet Kaur Viral Video with Father : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) च्या फायनलमध्ये टीम इंडियाने इतिहास रचला आणि कॅप्टन हरमनप्रीत कौरने भारतीय महिला क्रिकेटचं स्वप्न पूर्ण केलं. 52 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारताने पहिल्यांदाच हा खिताब जिंकला आणि यानंतर मैदानावर आणि स्टेडियममध्ये भावनांचा महापूरच उसळला. खेळाडू, प्रेक्षक, प्रशिक्षक, कुटुंबीय सर्वांच्या डोळ्यांत पाणी होते. पण या सगळ्यात एक व्हिडीओ असा होता, ज्याने संपूर्ण देशाच्या नागरिकांच्या हृदयाला स्पर्श करून गेला.  

हरमनप्रीत कौरचा भाविक व्हिडीओ व्हायरल 

दरम्यान सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या क्लिपमध्ये हरमनप्रीत कौर सामना जिंकल्यानंतर थेट आपल्या वडिलांकडे धाव घेताना दिसते. विजयाचा आनंद, वर्षानुवर्षांची मेहनत आणि देशासाठी केलेल्या संघर्षाचा भार… सगळं क्षणात बाहेर आलं. तिचे वडील हरमंदर सिंह भुल्लर यांनी तिला लहान मुलीसारखं उचलून मिठी मारली. दोघांच्याही डोळ्यांत भावनिक अश्रू होते. हा क्षण फक्त कुटुंबाचा नव्हे, तर भारताच्या प्रत्येक कुटुंबाचा अभिमानाचा क्षण होता.

हे ही वाचा: Harmanpreet Kaur Jersey Number: हरमनप्रीत कौरने ‘7’ सोडून ‘23’ नंबरची जर्सी का घातली? जाणून घ्या क्रमांकाची रहस्यमय स्टोरी

या विजयामागे कुटुंबाचा हात

भारतीय महिला संघातील प्रत्येक खेळाडूला येथे पोहोचण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला, हे फक्त त्यांच्या आई-वडिलांनाच माहीत. गावातील मैदानांपासून, मर्यादित सुविधा, लोकांची टीका, आर्थिक अडचणी आणि देशात महिलांच्या क्रिकेटला मिळणारे मर्यादित व्यासपीठ  या सगळ्याचा भार या खेळाडूंनी वर्षानुवर्षे वाहिला. पण विजय मिळाल्यावर ते अश्रू आनंदाचे होतात आणि तोच क्षण संपूर्ण देशाने पाहिला.

 हे ही वाचा: World Cup 2025: ट्रॉफी घेण्यापूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत कौरची 'ही' इच्छा पूर्ण करण्यास जय शहांनी दिला नकार, VIDEO व्हायरल!

 

हरमनप्रीतचे प्रेरणादायी वक्तव्य

विजयानंतर BCCI ने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये हरमनप्रीत म्हणाली की, “कधीही स्वप्न बघणं थांबवू नका. तुम्हाला माहिती नसतं, नशिब तुम्हाला कुठे घेऊन जाईल.” ती पुढे म्हणाली की लहानपणी ती आपल्या वडिलांच्या मोठ्या बॅटने खेळायची. बॅट हाताळता येईना, म्हणून तिच्या वडिलांनी ती बॅट कापून छोटी बनवली. त्याच बॅटने तिच्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात झाली. त्या काळी तिला महिला क्रिकेटबद्दल माहितीही नव्हती. पण नीळी जर्सी घालण्याचं तिचं स्वप्न मात्र स्पष्ट होतं. “स्वप्नातूनच वास्तव जन्म घेतं,” असं हरमन म्हणते.

हे ही वाचा: "WC सुरु असताना मला खोलीत बोलावून कानाखाली मारली...", 'या' संघाच्या कर्णधारावर गंभीर आरोप, बोर्डाने दिलं स्पष्टीकरण

 

हरमनप्रीत व तिच्या वडिलांमधला हा क्षण मेहनतीचा, संघर्षाचा, प्रेमाचा आणि भारतीय कुटुंबव्यवस्थेच्या मूल्यांचा सर्वात सुंदर चित्र ठरला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

