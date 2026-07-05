/फुटबॅाल विश्वचषकात उष्णतेचा मोठा फटका! फ्रान्स-पराग्वे सामन्यात घडला अनोखा इतिहास

फ्रान्स विरुद्ध पॅराग्वे फुटबॅाल विश्वचषकाचा सामना काल पार पडला, या वादग्रस्त सामन्याने प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. फ्रान्सने पॅराग्वेला 1-0 ने हरवून सलग चौथ्यांदा फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला, परंतु सामन्यातील सर्वात चर्चेचा विषय किलियन एम्बाप्पे आणि पॅराग्वेच्या खेळाडूंमधील जोरदार शाब्दिक चकमक होती. मैदानावर निर्माण झालेला तणाव अंतिम शिट्टी वाजल्यानंतरही कमी झाला नाही. मैदानावर तर खेळाडूंमध्ये तणाव होताच पण या सामन्याने नोंदवलेला विक्रम हा खेळामुळे नसून, हवामानामुळे आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात तणावपूर्ण सामन्यांपैकी एक म्हणून या सामन्याची नोंद झाली आहे.
फिलाडेल्फियाच्या लिंकन फायनान्शिअल फील्डवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्याच्या सुरुवातीला तापमान 37.9 अंश सेल्सिअस होते आणि सामन्यादरम्यान ते 43.3 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. सामन्यादरम्यान खेळाडूंना उष्णतेचा त्रास झाला, ज्यामुळे हा विश्वचषकातील सर्वात उष्ण सामन्यांपैकी एक आणि या विश्वचषकातील सर्वात उष्ण सामना ठरला. मागील काही दिवसांपासून फुटबॅाल चाहत्यांना स्पर्धेचा आनंद घेता येत आहे. अमेरिकेमध्ये वाढत असलेल्या उष्णतेच्या लाटेने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
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मागील काही दिवसांमध्ये अमेरिकेमधील वाढवरणातील उष्णता ही आणखीनच तीव्र झाली आहे. तीव्र उष्णतेच्या लाटा थैमान घालत असून, त्यामुळे तेथील लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे. अमेरिकन लोकांनी यापूर्वी कधीही इतकी उष्णता अनुभवली नव्हती. बुधवारपासून, ईशान्य भागात तापमान 37.8 अंशांच्या आसपास राहिले आहे. हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला होता की, सामन्याच्या दिवशी दुपारी तापमान 37.9 अंशांपर्यंत पोहोचू शकते, जे फिलाडेल्फियाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या तापमानापेक्षा किंचितच कमी आहे.
उष्णतेमुळे फिफा सामन्याची सुरुवात पुढे ढकलू शकते अशी अटकळ होती, पण तसे झाले नाही. फिफाने कोणताही विलंब न करता सामना वेळेवर सुरू केला. हा सामना अत्यंत रोमांचक होता, ज्यात फ्रान्सने पॅराग्वेचा १-० ने पराभव केला. 2018 च्या विजेत्या संघासाठी किलियन एम्बाप्पेने 70 व्या मिनिटाला गोल केला. फिलाडेल्फियाला 4 जुलै, 1966 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्या दिवशी तापमान 39.4 अंश होते. राष्ट्रीय हवामान सेवेने फिलाडेल्फियामध्ये रात्री 8 वाजेपर्यंत उष्णतेची लाट येईल असा अंदाज वर्तवला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, बाद फेरीचे सामने प्रचंड उष्णतेत खेळले जातील.