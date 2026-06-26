/फिफा वर्ल्ड कपमध्ये बाद फेरीच्या तिकिटासाठी महामुकाबले रंगले! कोण कोणत्या स्थानावर? जाणून घ्या एका क्लिकवर

फिफा विश्व चषक 2026 (FIFA World Cup 2026) च्या गट पातळीवरील (Group Stage) अंतिम टप्प्यात अनेक मोठे संघ आमनेसामने येत आहेत. २६ जूनच्या मध्यरात्रीपासून ते २७ जूनच्या सकाळपर्यंत (भारतीय वेळेनुसार - IST) खेळवले जाणारे हे सामने बाद फेरीतील (Round of 32) स्थान निश्चित करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक आहेत. या ६ सामन्यांपैकी ४ सामने असे आहेत जिथे जिंकणारा संघ थेट बाद फेरीत (Knockout Round) प्रवेश करेल, तर पराभूत होणाऱ्या संघाला घरचा रस्ता धरावा लागू शकतो किंवा सर्वोत्तम 'तिसऱ्या क्रमांकाच्या' संघांच्या निकालावर अवलंबून राहावे लागेल
विश्वचषकाच्या ग्रुप 'E' मधील रात्री १.३० वाजता झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यात आयव्हरी कोस्टने कुराकाओवर २-० ने मात करत पहिल्यांदाच बाद फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. निकोलस पेपेने सामन्याच्या ७व्या मिनिटाला पहिला गोल करून आयव्हरी कोस्टला आघाडी मिळवून दिली. या विजयासह ६ गुणांसह आयव्हरी कोस्टने 'ग्रुप E' मध्ये दुसरे स्थान मिळवले आहे. तर कुराकाओचा स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.
'ग्रुप E' मधील अत्यंत रोमांचक सामन्यात इक्वाडोरने फुटबॉल क्षेत्रातील दिग्गज जर्मनीवर २-१ ने ऐतिहासिक मात केली आहे. या रोमहर्षक विजयासह इक्वाडोरने स्पर्धेच्या बाद फेरीत आपले स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. जर्मनीच्या लिरॉय सानेने उत्कृष्ट गोल करत जर्मनीचा विश्व चषकातील दुसरा सर्वात वेगवान गोल केला.
'ग्रुप F' मधील अत्यंत अटीतटीच्या सामन्यात जपान आणि स्वीडन यांच्यातील सामना १-१ असा बरोबरीत सुटला आहे. या बरोबरीसह दोन्ही देशांनी स्पर्धेच्या बाद फेरीत यशस्वीपणे प्रवेश केला आहे. पहिला हाफ ०-० असा बरोबरीत राहिला पण नंतर खेळ पालटला.
'ग्रुप F' मधील शेवटच्या सामन्यात हॉलंडने ट्युनिशियावर ३-१ ने सहज मात केली आहे. या शानदार विजयासह नेदरलँड्सचा संघ ७ गुणांसह आपल्या ग्रुपमध्ये अव्वल स्थानावर राहून बाद फेरीत पोहोचला आहे. सामन्याच्या अवघ्या तिसऱ्या मिनिटाला ट्युनिशियाच्या एलिसने चुकून स्वतःच्याच जाळ्यात चेंडू ढकलल्याने हॉलंडला १-० अशी मोफत आघाडी मिळाली.