The Ashes: ॲशेसदरम्यान हाय व्होल्टेज ड्रामा… मीडिया आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये झडप, विमानतळावर गोंधळ; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

High Voltage Drama During the Ashes series: इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सुरू असलेली ॲशेस मालिका रंगतदार टप्प्यावर पोहोचली असतानाच मैदानाबाहेर मोठा वाद उफाळून आला आहे. 17 डिसेंबरपासून अॅडलेडमध्ये तिसरा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे, मात्र त्याआधीच ब्रिस्बेन विमानतळावर इंग्लंड संघाच्या सुरक्षाकर्मचाऱ्यांचा आणि माध्यम प्रतिनिधींचा जोरदार वाद झाला. हा प्रकार तेव्हा घडला, जेव्हा इंग्लंडचा संघ अॅडलेडकडे रवाना होण्यासाठी चेक-इन करत होता. या घटनेमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या इंग्लंड संघाच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.
ऑस्ट्रेलियन ‘चॅनल 7’ने प्रसिद्ध केलेल्या फुटेजमध्ये इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या (ECB) सुरक्षा पथकातील एक सदस्य चेक-इनदरम्यान कॅमेरामनला अडवत असल्याचे दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये सुरक्षारक्षक कॅमेरामनला वारंवार मागे हटण्यास सांगताना ऐकू येतो. चॅनल 7 ने या वर्तनाला “आक्रमक” असे संबोधले आहे. दुसरीकडे, CODE Sports ने शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये सुरक्षारक्षक मागे सरकत असल्याचे, तर कॅमेरामन सतत चित्रीकरण करत असल्याचे दिसून येते. या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
इंग्लंड संघ सध्या मालिकेत 0-2 ने मागे आहे. आता एकही सामना हरला तर ॲशेस गमावण्याची वेळ येणार आहे. अशा परिस्थितीत संघावर टीकेचा भडिमार सुरू असताना हा नवा वाद संघासाठी आणखी डोकेदुखी ठरू शकतो.
बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड संघाने ॲशेससाठी मोठी तयारी केली होती, मात्र ऑस्ट्रेलियात संघाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. दुसऱ्या कसोटीत इंग्लंडला 8 विकेट्सने दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात कोणतेही शतक न झळकावता 511 धावा केल्या, तर इंग्लंडचा संघ अनुक्रमे 334 आणि 241 धावांत गुंडाळला गेला.
आता तिसऱ्या कसोटीत इंग्लंड कशी प्रतिक्रिया देतो आणि मैदानातील अपयशासोबतच मैदानाबाहेरील वादांचा संघावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
प्रश्न 1: मीडिया आणि सुरक्षाकर्मचाऱ्यांमध्ये वाद कुठे झाला?
उत्तर: हा वाद ब्रिस्बेन विमानतळावर झाला, जिथे इंग्लंड संघ अॅडलेडकडे जाण्यासाठी चेक-इन करत होता.
प्रश्न 2: हा वाद नेमका कशामुळे झाला?
उत्तर: चेक-इनदरम्यान इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या सुरक्षाकर्मचाऱ्यांनी एका कॅमेरामनला मागे हटण्यास सांगितले, त्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला.
प्रश्न 3: या घटनेचे चित्रीकरण कोणी केले?
उत्तर: ऑस्ट्रेलियाच्या ‘चॅनल 7’ने या घटनेचे फुटेज प्रसिद्ध केले असून CODE Sports ने संबंधित छायाचित्रे शेअर केली आहेत.