/ENG vs IND सामन्यात वैभव सूर्यंवशीसाठी ऐतिहासिक दिवस! टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण

Vaibhav Sooryavanshi Debut : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला सुरुवात झाली आहे, भारताच्या संघाला पहिल्या सामन्यात विजय मिळवता आला नाही. त्याचे कारण म्हणजेच पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे आज भारतीय संघ विजयाच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून वैभव सूर्यवंशीला पदार्पण करण्याची संधी मिळणार की नाही यावर सर्वांची नजर होती. आता भारतीय क्रिकेट चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली आहे. भारताचा सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी हा आजच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडविरुद्ध मॅन्चेस्टरमध्ये पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे ही घोषणा भारतीय संघाने केली आहे.
सामन्याआधीच्या हर्डलमध्ये भारतीय संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्माने त्याला पदार्पणाची कॅप दिली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाच्या या खेळाडूसाठी ऐतिहासिक दिवस असणार आहे. टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी टीम इंडियासाठी पहिला सामना खेळताना दिसणार आहे, संजू सॅमसन आजच्या सामन्यामध्ये खेळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. इंग्लंडने शुक्रवारी या सामन्यासाठी आपला अंतिम 11 खेळाडूंचा संघ जाहीर केला, ज्यात जोफ्रा आर्चर आणि जोश टंग यांचा समावेश आहे.
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भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकले आहे आणि पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठा बदल केला संजू सॅमसनच्या जागेवर वैभवला संधी मिळाली आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संघामध्ये रवी बिश्नोई आणि हे खेळताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी करणारा युवा गोलंदाज प्रिन्स यादव हा देखील आजच्या सामन्यामध्ये खेळताना दिसणार आहे.
A historic day for Indian cricket— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at years, months, and days #ENGvIND pic.twitter.com/qr2CnbrwYQ
वैभव सूर्यवंशी , अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (क), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग