Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /ENG vs IND सामन्यात वैभव सूर्यंवशीसाठी ऐतिहासिक दिवस! टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण

ENG vs IND सामन्यात वैभव सूर्यंवशीसाठी ऐतिहासिक दिवस! टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण

Vaibhav Suryavanshi debut : भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, आजच्या सामन्यामध्ये जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली आहे. याचे कारण म्हणजेच भारताचा सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आज भारतीय संघासाठी पदार्पण करताना दिसणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:45 PM IST
ENG vs IND सामन्यात वैभव सूर्यंवशीसाठी ऐतिहासिक दिवस! टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ENG vs IND सामन्यात वैभव सूर्यंवशीसाठी ऐतिहासिक दिवस! टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण
Ind vs Eng25 min ago
2
Mumbai29 min ago
3
FIFA World Cup 202653 min ago
4
Live updates59 min ago
5
महाराष्ट्र पाऊस1 hr ago