/महिला क्रिकेटमध्ये भारताची ऐतिहासिक कामगिरी, ठोकले शतक! कोण आहे यास्तिका भाटीया?

IND vs ENG - Yastika Bhatia century :भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये लॅार्ड्स मैदानावर पहिला कसोटी सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने मागील दोन सामन्यात दमदार कामगिरी केल्यानंतर आता टीम इंडियाच्या फलंदाजाने कहर केला आहे. लॅार्ड्सच्या मैदानावर सुरु असलेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड कसोटी सामन्यामध्ये दुसऱ्या दिनी टीम इंडियाची गोलंदाज क्रांती गौड हिने 5 विकेट्स घेऊन इतिहास रचला. तर आता भारताने फलंदाजीमध्ये देखील ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे, टीम इंडियाची विकेटकिपर यास्तिका भाटीयाने इतिहास रचून लॅार्ड्सवर शतक झळकावणारी पहिली महिला ठरली.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात भारताची फलंदाज आणि विकेटकिपर यास्तिका भाटीया हिने शतक ठोकले आहे. या शतकासह तिने आता रेकॅार्डबुकमध्ये तिचे नाव कोरले आहे. या ऐतिहासिक मैदानावर कसोटी शतक झळकावणारी ती पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. या 25 वर्षीय भारतीय फलंदाजने तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीला एक धाव घेत आपले पहिले आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले.
One that she will remember for a long long time— BCCI Women (@BCCIWomen) July 12, 2026
The moment Yastika Bhatia got to a
Updates https://t.co/O1rEau8j8n #TeamIndia | #ENGvIND | @YastikaBhatia pic.twitter.com/eZunhKpSrp
यास्तिका भाटीयाबद्दल सांगायचे झाले तर तिचा जन्म हा 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी बरोडा येथे गुजरातमध्ये झाला आहे. भारतामध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकातील टीम इंडियाच्या संघामध्ये तिची निवड झाली होती पण दुखापतीमुळे तिला माघार घ्यावी लागली होती. मागील दोन वर्ष तिला सातत्याने दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तिने भारतासाठी सर्वात आधी 2021 मध्ये पदार्पण केले होते, त्याचबरोबर तिने टीम इंडियासाठी तीनही फॅारमॅटमध्ये 2021 मध्ये पदार्पण केले होते.
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भारतीय संघाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर टीम इंडियाने पहिल्या डावामध्ये 287 धावा केल्या होत्या तर इंग्लंडला दुसऱ्या डावामध्ये टीम इंडियाने 170 धावांवर गुंडाळले होते. आता सध्या टीम इंडियाचा तिसरा डाव सुरु आहे यामध्ये भारताच्या संघाने दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी करत आहेत आणि यामध्ये भारताच्या संघाने 300 धावांचा आकडा पार केला आहे आणि 400 धावांची आघाडी देखील घेतली आहे. टीम इंडियाने मागील दोन्ही दिवस प्रभावी कामगिरी केली आहे.