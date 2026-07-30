/वर्ल्ड कपपूर्वी भारतीय संघाच्या जर्सीचा रंग बदलला; केशरी रंगावरून माजी कर्णधाराचा संताप, तर हॉकी इंडियाकडून स्पष्टीकरण

लवकरच हॉकी वर्ल्ड कप सुरू होणार आहे, पण त्यापूर्वी भारतीय हॉकी संघाने नवीन जर्सीचे अनावरण केलं आहे. आता आगामी काळात हॉकी पुरुष आणि महिला संघ निळा रंगाच्या जर्सीऐवजी भगव्या रंगाच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे. पण या नवीन जर्सीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय हॉकी संघाचा माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हाने यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हाने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना लिहिलंय की, हॉकी इंडियाने भारतासाठी अनेक चांगली कामं केली आहेत. पण ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. भारतीय संघाचा वारसा आणि ओळख नेहमीच निळी जर्सी राहिली आहे. मी अनेक वर्षे अभिमानाने निळी जर्सी परिधान केली आहे. चाहत्यांनाही भारतीय संघाला निळ्या जर्सीमध्ये पाहायचं आहे. भगव्या रंगामागे काय तर्क आहे?
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
वर्ल्डकप तोंडावर असताना हॉकी इंडियाने पुरुष आणि महिला संघाची नवीन जर्सीचे अनावरण केल्यानंतर अनेक जण नाराजी व्यक्त करत आहे. त्यानंतर हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी या निर्णयमागील कारण सांगितलंय आहे. ते म्हणाले की, हा बदल एका व्यक्तीचा निर्णय नव्हता, तर खेळाडू, कर्णधार, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ यांच्या सूचनांवर आधारित होता. तिर्की यांनी सांगतले की, असे निदर्शनास आले की, आंतरराष्ट्रीय हॉकीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निळ्या सिंथेटिक टर्फमध्ये निळ्या जर्सी उठून दिसत नव्हत्या. यामुळे खेळाडूंना मैदानावर एकमेकांना ओळखणे कठीण होत होते आणि व्हिजिबिलिटीमध्ये समस्या निर्माण होत होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून प्रशिक्षक आणि खेळाडूंनी पिवळा आणि भगवा रंग सुचवला. सर्व बाबींचा विचार करून भगव्या रंगाची निवड करण्यात आली. ते पुढे म्हणाले की, भगवा हा आपल्या राष्ट्रध्वजाच्या तीन रंगांपैकी एक आहे, जो शौर्य, त्याग आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे आणि तांत्रिक आणि इतर गरजा लक्षात घेऊन भारतीय संघाच्या जर्सीचा रंग वेळोवेळी बदलण्यात आला आहे. हॉकी इंडियाने पूर्वीची उदाहरणे देत स्पष्ट केले की, भारतीय संघाने यापूर्वी विश्वचषकांमध्ये वेगवेगळ्या रंगांच्या जर्सी परिधान केल्या आहेत.