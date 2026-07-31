'आम्हाला विचारलं गेलं नाही', भगव्या जर्सीबाबत खेळाडूंनी हॉकी इंडियाचा दावा फेटाळला

Hockey India New Jersey : पुढील महिन्यात हॉकी वर्ल्ड कप सुरु होणार असून त्यापूर्वी भारताचा हॉकी संघ हा मोठ्या बदलासह मैदानावर उतरत आहे. पहिल्यांदा असं होईल जेव्हा भारताचा पुरुष संघ आणि महिला संघ आपल्या पारंपरिक निळ्या नाही तर भगव्या जर्सीत मैदानात उतरतील. भारताचा हॉकी संघ हा या वर्ल्ड कपमध्ये भगव्या रंगाची जर्सी घालून मैदानात उतरणार आहेत. मात्र या जर्सीच्या रंगाबाबत सध्या खूप वाद निर्माण झालाय. हॉकी वर्ल्डचा पहिला सामान आहे 15 ऑगस्ट रोजी बेल्जियम आणि नेदरलँड यांच्यात होणार आहे. यात भारताच्या पुरुष संघाचं नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह आणि महिला संघाचं नेतृत्व सलीमा टेटे हे करतील.
हॉकी इंडियाचं म्हणणं आहे की जर्सीचा रंग बदलण्यामागचं मुख्य कारण हे त्यामागची टेक्निक आहे. निळ्या रंगाची जर्सी ही अनेकदा निळ्या रंगाच्या तर्फमध्ये मिसळून जाते. ज्यामुळे खेळाडूंना मैदानावर आपल्या सोबतच्या खेळाडूंना ओळखणं अवघड होतं. हॉकी इंडियाने हा दावा केला होता की हा निर्णय सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफची चर्चा करूनच घेण्यात आला आहे.
रिपोर्टनुसार संघाच्या अनेक खेळाडू आणि सदस्यांनी हॉकी इंडियाच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केलाय. एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राने पुरुष आणि महिला हॉकी संघाशी संबंधित पाच सदस्यांशी बातचीत केली यावेळी त्यांनी सांगितलं की जर्सीचा रंग बदलण्याबाबत त्यांच्याशी कोणतही संभाषण करण्यात आलेलं नाही. एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की याविषयी ना आम्हाला काही विचारण्यात आलं आणि ना आमच्याशी याबाबत चर्चा करण्यात आली.
रिपोर्टमध्ये हा दावा करण्यात आला की हॉकी इंडियाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि कार्यकारी समितीच्या सदस्यांना जर्सीच्या रंगात बदल करण्याची माहिती आधीपासून दिलेली नव्हती. कार्यकारी समितीच्या एका सदस्याने सांगितलं की जर्सीचा रंग बदलण्याच्या निर्णयाविषयी आम्हाला कोणतीही माहिती नव्हती. तसेच ज्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली, त्यापैकी कोणत्याही अधिकृत बैठकीचा ते भाग नव्हते.
भारताच्या हॉकी संघाच्या माजी खेळाडूने हॉकी संघाच्या जर्सीचा रंग बदलण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले. माजी कर्णधार विरेन रास्किन्हा यांनी या गोष्टीला लज्जास्पद म्हटले. दरम्यान 1980 च्या ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या संघाचे कर्णधार वासुदेवन भास्करन यांनी म्हटले की, या जर्सीकडे पाहिल्यावर त्यांना कोणतीही प्रेरणा मिळत नाही.