/हॉकी टीम इंडियाच्या भगव्या जर्सीचा वाद पुन्हा पेटला, डायरेक्टर आरके श्रीवास्तव सस्पेंड

Hockey India Orange Jersey : हॉकी वर्ल्ड कप 2026 च्या दरम्यान टीम इंडियाच्या भगव्या जर्सीवर खूप वाद रंगला. आता हॉकी इंडियाने डायरेक्टर जनरल कमांडर आरके श्रीवास्तवकडून तात्काळ सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप टिर्कीने आपल्या वकीलातर्फे श्रीवास्तवला नोटीस पाठवली आहे. श्रीवास्तववर 8 वेगवेगळे गंभीर आरोप लागले आहेत. श्रीवास्तवला आपलं उत्तर देण्यासाठी 4 आठवडे देण्यात आले आहेत. नोटिशीनुसार हॉकी इंडियाचे डायरेक्टर जनरल असल्यानं आरके श्रीवास्तवकडून संपूर्ण अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. नियमांनुसार पुढील निर्णय जाहीर होईपर्यंत श्रीवास्तव आपल्या कोणत्याही अधिकारांचा वापर करू शकणार नाहीत किंवा कोणतीही कर्तव्ये पार पाडू शकणार नाहीत.
भारतीय हॉकी संघ हा खूप वर्षांपासून निळी जर्सी घालून खेळताना दिसून आली आहे. मात्र हॉकी वर्ल्ड कपसाठी जर्सीचा रंग अचानकपणे भगवा करण्यात आला आणि या निर्णयामुळे बरीच चर्चा रंगली. या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले तर काहींनी असा युक्तिवाद केला की निळा रंग हा भारतीय संघाचा अविभाज्य भाग बनला होता आणि तो बदलणे हा योग्य निर्णय नव्हता.
आरके श्रीवास्तववर लागलेल्या काही गंभीर आरोपांपैकी एक म्हणजे त्यांनी अध्यक्ष किंवा कार्यकारी समितीची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता, केवळ दृश्यमानतेच्या कारणास्तव जर्सीचा रंग बदलून तो नारंगी केला. वारंवार विनंती करूनही या निर्णयाबाबत कोणताही अधिकृत प्रस्ताव, औपचारिक मंजुरी किंवा पूरक कागदपत्रे कधीही सादर करण्यात आली नाहीत.
प्रशासकीय आणि आवश्यक निर्णय घेणे
वित्त आणि करारांशी संबंधित मंजुरी देणे
कोणत्याही दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करणे
कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखरेख करणे
कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे
प्रसारमाध्यमे आणि संवादाशी संबंधित निर्णय घेणे
एखाद्या संस्थेसमोर किंवा संघटनेसमोर हॉकी इंडियाची बाजू मांडणे किंवा त्यांचे प्रतिनिधित्व करणे
कमांडर आर. के. श्रीवास्तव यांना भारताबाहेर प्रवास न करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हॉकी इंडिया लीग आणि इतर बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांना देशातच राहण्यास सांगण्यात आले होते, तरीही त्यांनी परदेशाचा प्रवास केला. या कृतीकडे हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षांचा थेट अवमान म्हणून पाहिले जात आहे. हॉकी वर्ल्ड कप हा जर्मनीने जिंकला, ज्यांनी फायनलमध्ये स्पेनला 1-0 ने पराभूत केले. भारताचं प्रदर्शन निराशाजनक राहिली आणि आठव्या स्थानावर संतुष्ट रहावे लागले.