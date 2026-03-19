पुन्हा रंगणार भारत - पाकिस्तान सामन्याचा थरार! वर्ल्ड कपमध्ये होणार भिडत, समोर आलं शेड्युल

IND VS PAK : एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड या देशांमध्ये खेळवले जातील. भारताचा पुरुष आणि महिला हे दोन्ही संघ आपापले वर्ग पूल डीमध्ये खेळतील

पूजा पवार | Updated: Mar 19, 2026, 07:45 AM IST
IND VS PAK : भारत आणि पाकिस्तान (IND VS PAK) हे दोन पारंपरिक विरोधी संघ जेव्हा जेव्हा मैदानात येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे त्या सामन्याकडे असतं. नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुद्धा दोन्ही संघांमध्ये ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला होता. आता हॉकीच्या मैदानावर भारत - पाकिस्तान या संघांमध्ये भिडत होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा केलीये. 19 ऑगस्ट रोजी भारत - पाकिस्तान यांच्यात हॉकीचा सामना होणार आहे. तर एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान बेल्जियम आणि नेदरलँड या देशांमध्ये खेळवले जातील. भारताचा पुरुष आणि महिला हे दोन्ही संघ आपापले वर्ग पूल डीमध्ये खेळतील. दोन्ही संघांचे सामने हे नेदरलँडमध्ये होतील. 

पुरुष संघाचा पहिला सामना वेल्सविरुद्ध : 

भारतीय पुरुष संघाचा हॉकी वर्ल्ड कपमधील पहिला सामना हा 15 ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्ध होईल. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी इंग्लंडविरुद्ध ते एक महत्त्वपूर्ण सामना  खेळतील. तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महामुकाबला हा 19 ऑगस्ट रोजी होईल. हे तीनही सामने अॅमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर होतील. 

महिला संघाची पहिली भिडत चीन सोबत : 

भारताच्या महिला हॉकी संघाची पहिली भिडत ही 16 ऑगस्ट रोजी चीन सोबत होईल. तर 18 ऑगस्ट रोजी हे दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करतील आणि 20 ऑगस्ट रोजी इंग्लंड विरुद्ध सामना होईल. हे सर्व सामने सुद्धा वॅगेनर स्टेडियममध्ये खेळवले जातील. 

फायनल सामने कधी? 

हॉकी वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट राउंडमध्ये जबरदस्त सामने होण्याची आशा आहे. पुरुषांच्या हॉकी वर्ल्ड कपची सेमी फायनल ही 28 ऑगस्ट तर फायनल सामना हा 30 ऑगस्ट रोजी होईल. तर महिलांचा सेमीफायनल सामना हा 27 ऑगस्ट रोजी होईल आणि 29 ऑगस्ट रोजी फायनल सामना हा एम्स्टर्डममध्ये होईल. 

हेही वाचा :  IPL 2026: 'जाती-धर्म-प्रांत यापलिकडचा...' आयपीएलवरून आमदार रोहित पवारांची खास पोस्ट!

 

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 चे पूल : 

पुरुष : 

पूल ए: नेदरलँड, अर्जेंटीना, न्यूझीलंड, जापान.
पूल बी: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया.
पूल सी: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयर्लंड, दक्षिण अफ्रीका.
पूल डी: इंग्लंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स.

महिला : 
पूल ए: नेदरलँड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान.
पूल बी: अर्जेंटीना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलँड.
पूल सी: बेल्जियम, स्पेन, न्यूझीलंड, आयर्लंड.
पूल डी: चीन, इंग्लंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

'‘धुरंधर २’ वर सेन्सॉरची बंदी ; रणवीर सिंहच्या चित्रपट...

मनोरंजन