/IND vs PAK : विश्वचषकात आणखी एकदा भारताच्या संघाने पाकिस्तानला चारली धूळ! 5-3 ने केले पराभूत

IND vs PAK : भारत पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी नेहमीच चाहते उत्सुक असतात, आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना झाला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 2026 हॉकी विश्वचषक सामना 19 ऑगस्ट रोजी नेदरलँड्समधील अॅमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर खेळला गेला. सध्या हॅाकी विश्वचषक सुरु आहे आणि भारताच्या संघाचा आज पाकिस्तानविरुद्ध शेवटचा लीग सामना पार पडला. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट खेळ करत पाकिस्तानला बॅकफूटवर ठेवले. भारतीय संघाने पहिल्या क्वार्टरमध्ये शानदार कामगिरी करत 2-0 अशी आघाडी कायम ठेवली. हरमनने भारतासाठी पहिला गोल केला. भारताने पाकिस्तानला 5-3 ने हरवून सामना जिंकला.
हरमनने 6 व्या मिनिटाला ड्रॅग-फ्लिकद्वारे पेनल्टी कॉर्नरचे गोलमध्ये रूपांतर करून भारताचा पहिला गोल केला. त्यानंतर भारताने 11 व्या मिनिटाला दुसरा गोल करून पाकिस्तानला बॅकफूटवर ढकलले. हा गोल मनदीप सिंगच्या स्टिकमधून झाला. अशाप्रकारे, भारताने पहिल्या क्वार्टरमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतली. पहिल्या क्वार्टरच्या अगदी शेवटी, भारतीय फॉरवर्ड अभिषेकने एक शानदार कामगिरी करून दाखवली. त्याने आपल्या उत्कृष्ट प्रसंगावधानाचा आणि स्टिकच्या कौशल्याचा वापर करून पाकिस्तानी बचावपटूंना चकवले आणि एक जबरदस्त गोल केला. अंतिम स्पर्शाबद्दल थोडा गोंधळ झाला असला तरी, अभिषेकच्या गोलने स्टेडियममधील भारतीय चाहत्यांना आनंदाने वेड लावले.
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पाकिस्तानने आक्रमक हल्ला करून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय बचावपटू जुगराज सिंगने ऐनवेळी अप्रतिम बचाव करून धोका टाळला. त्यानंतर भारताने मोक्याची आघाडी घेतली. पेनल्टी कॉर्नरवर कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने थेट ड्रॅग-फ्लिक करण्याऐवजी चेंडू राजेंद्र सिंगकडे पास केला. गोलरक्षकाने राजेंद्रचा शॉट अडवला असला तरी, भारताने चेंडूचा ताबा कायम ठेवला आणि परत आलेल्या चेंडूवर अचूक शॉट मारून हरमनप्रीतने तिसरा गोल केला. दुसऱ्या हाफमध्ये भारताने केवळ एकच गोल केला. 34 व्या मिनिटाला हार्दिक सिंगने पेनल्टीवर गोल केला. त्यानंतर 45 व्या मिनिटाला पाकिस्तानने आपला तिसरा गोल नोंदवला.
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 19, 2026
Indian Men's Team defeated Pakistan 5–3 in a thrilling Pool D clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, extending their dominance in this iconic rivalry. … pic.twitter.com/UqhiEV6v57
मात्र, त्यानंतर पाकिस्तान मोठ्या फरकाने मागे पडला आणि भारतीय खेळाडूंनी शेवटच्या क्वार्टरमध्ये बचावात्मक खेळ केला. अशाप्रकारे, भारतीय संघाने हा सामना 5-3 ने जिंकला. या मनोरंजक सामन्यात भारताच्या संघाने विजय मिळवून भारत पाकिस्तान आकडेवारीमध्ये दबदबा कायम ठेवला आहे.