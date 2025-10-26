English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ind vs Pak: पुन्हा होणार हँडशेक राडा? भारत–पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमने-सामने! जाणून घ्या सामन्याचे डिटेल्स

India vs Pakistan: अवघ्या काही दिवसातच भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळणार आहे. हा सामना नक्की कुठे होईल? किती वाजता होईल? याबद्दल जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 26, 2025, 07:48 AM IST
India vs Pakistan Clash to Set the Stage on Fire Again

Hong Kong Sixes 2025: हॉंगकाँग सिक्सेस 2025 या प्रतिष्ठित सहा-सदस्यीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी कुवेतने आपली टीम जाहीर केली आहे. ही कुवेतची या स्पर्धेतील ऐतिहासिक डेब्यू एंट्री असणार आहे. हा टूर्नामेंट 7 ते 9 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान हॉंगकाँगच्या टिन क्वोंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड येथे रंगणार आहे. कुवेतला ग्रुप C मध्ये स्थान देण्यात आले असून या ग्रुपमध्ये भारत आणि पाकिस्तानसारख्या दिग्गज टीम्स सामील आहेत. या स्पर्धेत एकूण 12 संघ चार वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले गेले आहेत. कुवेतचा पहिला सामना 7 नोव्हेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे.

यासिन पटेल कर्णधार

कुवेत क्रिकेटच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेला ऑलराउंडर यासिन पटेल या संघाचं नेतृत्व करणार आहे. यासिन आपल्या अनुभव, नेतृत्वकौशल्य आणि आत्मविश्वासाने या नव्या संघाला बळकटी देईल, अशी अपेक्षा आहे. ही स्पर्धा कुवेतच्या खेळाडूंना टेस्ट खेळणाऱ्या देशांच्या टॉप लेव्हल खेळाडूंविरुद्ध स्वतःला आजमावण्याची मोठी संधी देणार आहे.

टूर्नामेंटचे ग्रुप विभाजन

  • पूल A: दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान, नेपाळ
  • पूल B: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, यूएई
  • पूल C: भारत, पाकिस्तान, कुवेत
  • पूल D: श्रीलंका, बांगलादेश, हॉंगकाँग-चीन

भारत–पाकिस्तान भिडत पुन्हा एकदा!

क्रिकेटप्रेमींसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांची थेट भिडंत. टूर्नामेंटच्या सुरुवातीच्या सामन्यांतच दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध उतरणार आहेत. भारतीय संघाचे नेतृत्व दिनेश कार्तिक करणार असून, अनुभवी आर. अश्विन सुद्धा या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धेत दोन्ही देश पुन्हा एकदा एकाच मैदानावर आमने-सामने येणार असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

कुवेतचा संघ

यासिन पटेल (कर्णधार), रविजा संदारुवन, उस्मान पटेल, अदनान इदरीस, मीट भावसार, बिलाल ताहिर, मोहम्मद शफीक.

संभाव्य भारतीय संघ

दिनेश कार्तिक (कर्णधार), रविचंद्रन अश्विन, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, स्टुअर्ट बिन्नी, शहबाज नदीम, युसूफ पठाण.

या स्पर्धेचं स्वरूप, जलद गतीचा खेळ आणि स्टार खेळाडूंची उपस्थिती यामुळे हॉंगकाँग सिक्सेस 2025 पुन्हा एकदा चाहत्यांसाठी रोमांचक ठरणार आहे. भारत–पाकिस्तान सामन्यामुळे या टूर्नामेंटकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष लागलं आहे.

