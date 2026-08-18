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LIVE सामन्यात अंपायरच्या चेहऱ्यावर आदळला बॅाल अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना कॅमेऱ्यात कैद

ईस्ट दिल्ली रायडर्स आणि न्यू दिल्ली टायगर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान असे काही घडले की संपूर्ण स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. हा क्षण आणि ही घटना मैदानावर ह्रदय पिळवटून टाकणारी होती, या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 18, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:47 PM IST
LIVE सामन्यात अंपायरच्या चेहऱ्यावर आदळला बॅाल अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना कॅमेऱ्यात कैद
Image Credit: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 मधील धक्कादायक घटना (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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