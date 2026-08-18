/LIVE सामन्यात अंपायरच्या चेहऱ्यावर आदळला बॅाल अन् पुढच्या क्षणी...; धक्कादायक घटना कॅमेऱ्यात कैद

दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 सध्या सुरु आहे आणि अनेक युवा खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहे. एखाद्या खेळाडूला मैदानावर सामन्याच्या वेळी दुखापत होणे हे फारच सामान्य आहे. पण अनेकदा मैदानावर असलेल्या अंपायरला देखील गंभीर दुखापत होऊ शकते. दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 च्या चालू सामन्यामध्ये मैदानावर एक दुःखद घटना घडली. ईस्ट दिल्ली रायडर्स आणि न्यू दिल्ली टायगर्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान असे काही घडले की संपूर्ण स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. हा क्षण आणि ही घटना मैदानावर ह्रदय पिळवटून टाकणारी होती, आता नक्की मैदानावर झाले काय हा प्रसंग या लेखामध्ये सविस्तर वाचा.
ईस्ट दिल्ली रायडर्स आणि न्यू दिल्ली टायगर्स या सामन्यादरम्यान 18 व्या ओव्हरमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली. फलंदाज लक्ष्य थरेजा हा फलंदाजी करत होता आणि यावेळी फिरकी गोलंदाज आशिष मीना हा गोलंदाजी करत होता. आशिष मीनाने चेंडू टाकला आणि लक्ष्य थरेजाने एक जोरदार स्ट्रेट ड्राईव्ह मारला. चेंडू इतक्या वेगाने परत आला की गोलंदाज आशिषला तो पकडायलाही वेळ मिळाला नाही. हा शॅाट अंपायरच्या दिशेने गेला आणि त्यानंतर पंच धर्मेश भारद्वाज अगदी चेंडूच्या समोर उभे होते. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ते वाकण्याआधी किंवा बाजूला होण्याआधीच, चेंडू थेट त्यांच्या चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूला लागला, धर्मेश किंचाळत जमिनीवर कोसळले.
खेळाडू तात्काळ त्यांच्या बाजूला धावले आणि वैद्यकीय पथकाला बोलावण्याचा इशारा केला. तो फटका मारणारा फलंदाज, लक्ष्य थरेजा, सुद्धा अत्यंत भावूक आणि दुःखी दिसत होता. मैदानावर प्राथमिक उपचार मिळाल्यानंतर प्रकृती गंभीर असल्याच दिसून आले आणि त्यानंतर अपायरला तातडीने रुग्णायलामध्ये दाखल करण्यात आले. चिंताजनक बाब म्हणजे, या हंगामात धर्मेश भारद्वाज यांच्याशी संबंधित ही दुसरी घटना आहे; यापूर्वी एका सामन्यादरम्यान त्यांच्या खांद्याला चेंडू लागला होता. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
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ईस्ट दिल्ली रायडर्स आणि न्यू दिल्ली टायगर्स यांच्यामधील सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर ईस्ट दिल्ली रायडर्सच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये 7 विकेट्स गमावून 192 धावा केल्या होत्या. यामध्ये मयंक रावतने 23 चेंडूमध्ये 40 धावा केल्या आणि संघाला मजबूत स्थिती आणले. प्रत्युत्तरात, लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यू दिल्ली टायगर्सचा संघ 156 धावांवर ऑल आऊट झाला. ईस्ट दिल्ली रायडर्सने हा सामना 36 धावांनी विजय मिळवला. रायडर्सच्या विजयापेक्षा पंच धर्मेश भारद्वाज यांच्या दुखापतीचीच जास्त चर्चा होत आहे.