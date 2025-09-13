Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live सामना 'असा' पहा मोबाईलवर फ्री! संधीचा घ्या फायदा

How to watch india vs pakistan asia cup 2025 match for free: आशिया कप 2025 मध्ये क्रिकेटप्रेमींची सर्वात जास्त उत्सुकता असलेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रविवारी रंगणार आहे. 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत हा हाय-वोल्टेज सामना होणार आहे. यासाठी अनेक लोक आतुरतेने वाट बघत आहेत. या हाय-वोल्टेज लढतीचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर तसेच Sony LIV अॅपवर पाहता येणार आहे.
भारत-पाकिस्तानचा सामना रविवार, 14 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता सुरू होईल. टीव्हीवर तो Sony Sports Network चॅनल्सवर दिसेल. मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर पाहण्यासाठी Sony LIV अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. यासाठी Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन घ्यावे लागते. या प्लॅटफॉर्मचे प्लॅन 399 रुपयांपासून (महिन्याला) सुरू होतात, तर वार्षिक सब्स्क्रिप्शन 699 रुपये (मोबाइल), 1499 रुपये (प्रीमियम) पर्यंत आहे.
हे ही वाचा: Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रिकामे तिकीट काउंटर! कारण..
जर तुम्हाला थेट Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन घ्यायचे नसेल, तरीही काही खास टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्ज प्लॅन्ससोबत हा सामना फ्री पाहण्याची संधी मिळते.
जिओ – जिओचा ₹175 चा डेटा पॅक 28 दिवसांसाठी उपलब्ध असून त्यात 10GB डेटा दिला जातो. या पॅकमध्ये Sony LIV सह तब्बल 10 OTT अॅप्सचे मोफत सब्स्क्रिप्शन मिळते.
एअरटेल – एअरटेलच्या ₹181 च्या डेटा पॅकमध्ये 15GB डेटा आणि Airtel Xstream Play Premium चे सब्स्क्रिप्शन मिळते.
हे ही वाचा: मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल माहिती जाणून घ्या
Vi (व्होडाफोन-आयडिया) – Vi चा ₹95 चा प्लॅन 14 दिवसांसाठी 4GB डेटा देतो. त्यासोबत Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन देखील उपलब्ध आहे.
म्हणजेच, तुमच्याकडे जर जिओ, एअरटेल किंवा Vi चा सिम असेल आणि योग्य रिचार्ज पॅक निवडला, तर तुम्ही Sony LIV वर भारत-पाकिस्तानचा सामना मोफत पाहू शकता.
हे ही वाचा: Jwala Gutta: ज्वाला गुट्टाने केले 30 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान, 'या' खास कारणासाठी उचलले हे खास पाऊल
1. भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामना कधी आहे?
हा सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईमध्ये खेळला जाणार आहे. सामना रात्री 8 वाजता सुरू होईल.
2. सामना कुठे पाहता येईल?
टीव्हीवर Sony Sports Network वर थेट प्रक्षेपण होईल. मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर Sony LIV अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.
3. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना मोफत कसा पाहता येईल?
जिओ, एअरटेल आणि Vi यांच्या काही रिचार्ज प्लॅन्ससोबत Sony LIV चे मोफत सब्स्क्रिप्शन दिले जाते. त्या प्लॅनवर रिचार्ज करून सामना फ्री पाहता येतो.