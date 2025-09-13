Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live सामना 'असा' पहा मोबाईलवर फ्री! संधीचा घ्या फायदा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कप 2025 मध्ये रविवारी एकमेकांशी भिडणार आहेत. हा सामना दुबईमध्ये खेळला जाईल. सामन्याचे फ्री लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे बघायचे हे जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 13, 2025, 11:59 AM IST
How to watch india vs pakistan asia cup 2025 match for free: आशिया कप 2025 मध्ये क्रिकेटप्रेमींची सर्वात जास्त उत्सुकता असलेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रविवारी रंगणार आहे. 14 सप्टेंबर रोजी दुबईत हा हाय-वोल्टेज सामना होणार आहे. यासाठी अनेक लोक आतुरतेने वाट बघत आहेत. या हाय-वोल्टेज लढतीचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर तसेच Sony LIV अ‍ॅपवर पाहता येणार आहे.

कुठे आणि कधी पाहू शकता सामना?

भारत-पाकिस्तानचा सामना रविवार, 14 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता सुरू होईल. टीव्हीवर तो Sony Sports Network चॅनल्सवर दिसेल. मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर पाहण्यासाठी Sony LIV अ‍ॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. यासाठी Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन घ्यावे लागते. या प्लॅटफॉर्मचे प्लॅन 399 रुपयांपासून (महिन्याला) सुरू होतात, तर वार्षिक सब्स्क्रिप्शन 699 रुपये (मोबाइल), 1499 रुपये (प्रीमियम) पर्यंत आहे.

मोफत कसा पाहता येईल सामना?

जर तुम्हाला थेट Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन घ्यायचे नसेल, तरीही काही खास टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्ज प्लॅन्ससोबत हा सामना फ्री पाहण्याची संधी मिळते.

जिओ – जिओचा ₹175 चा डेटा पॅक 28 दिवसांसाठी उपलब्ध असून त्यात 10GB डेटा दिला जातो. या पॅकमध्ये Sony LIV सह तब्बल 10 OTT अ‍ॅप्सचे मोफत सब्स्क्रिप्शन मिळते.

एअरटेल – एअरटेलच्या ₹181 च्या डेटा पॅकमध्ये 15GB डेटा आणि Airtel Xstream Play Premium चे सब्स्क्रिप्शन मिळते.

Vi (व्होडाफोन-आयडिया) – Vi चा ₹95 चा प्लॅन 14 दिवसांसाठी 4GB डेटा देतो. त्यासोबत Sony LIV चे सब्स्क्रिप्शन देखील उपलब्ध आहे.

म्हणजेच, तुमच्याकडे जर जिओ, एअरटेल किंवा Vi चा सिम असेल आणि योग्य रिचार्ज पॅक निवडला, तर तुम्ही Sony LIV वर भारत-पाकिस्तानचा सामना मोफत पाहू शकता.

FAQ

1. भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामना कधी आहे?
 हा सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईमध्ये खेळला जाणार आहे. सामना रात्री 8 वाजता सुरू होईल.

2. सामना कुठे पाहता येईल?
 टीव्हीवर Sony Sports Network वर थेट प्रक्षेपण होईल. मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर Sony LIV अ‍ॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.

3. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना मोफत कसा पाहता येईल?
 जिओ, एअरटेल आणि Vi यांच्या काही रिचार्ज प्लॅन्ससोबत Sony LIV चे मोफत सब्स्क्रिप्शन दिले जाते. त्या प्लॅनवर रिचार्ज करून सामना फ्री पाहता येतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

