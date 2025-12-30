‘ना फिकीर, ना स्पष्टीकरण…’ शरीराने पैसे कमवले, नंतर ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकले; या ‘सत्यामुळे’ क्रीडा जगतात खळबळ

How Canadian Olympic medalist Alysha Newman using onlyfans for income: पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये पोल व्हॉल्टमध्ये कांस्यपदक जिंकणारी एलिशा न्यूमॅन अचानक फारच चर्चेत आली आहे. कॅनडाला कांस्यपदक मिळवून दिल्यानंतर एलिशाने जे सत्य उघड केलं, त्याने संपूर्ण क्रीडा विश्वात खळबळ उडवली. ऑलिम्पिकपर्यंत पोहोचण्याचा तिचा प्रवास एका डिजिटल OnlyFans या प्लॅटफॉर्ममधून गेला होता. नाव घेताच जिथे कुजबुज, टीका आणि भुवया उंचावल्या जातात, तोच प्लॅटफॉर्म तिच्या स्वप्नांचा आधार ठरला. कसा? चला याबद्दल तिच्याकडूनच जाणून घेऊयात...
एलिशा स्पष्टपणे म्हणते, “OnlyFans मधून मिळालेल्या पैशांनी माझ्या ट्रेनिंगला नवी ऊर्जा दिली. तो एखाद्या मोठ्या स्पॉन्सरपेक्षा कमी नव्हता तर उलट अधिक प्रामाणिक होता.” कॅनडा सरकारच्या Athlete Assistance Program मधून वर्षाला केवळ 21 हजार डॉलर (सुमारे 18 लाख रुपये) मिळतात. प्रवास, प्रशिक्षक, उपकरणे, रिकव्हरी सगळंच महाग. अशा परिस्थितीत एलिशाने तो मार्ग निवडला, जो अनेकांना अस्वस्थ करणारा होता, पण तिच्यासाठी अपरिहार्य होता.
एकतर ‘गंभीर अॅथलीट’ किंवा ‘ग्लॅमरस चेहरा’ अशा दोन चौकटीत महिला खेळाडूंना अनेकदा बसवलं जातं एलिशाने दोन्ही एकत्र जगण्याचा निर्णय घेतला. “मी ठरवलं की मी एका ओळखीत अडकून राहणार नाही. माझं शरीर माझं आहे, माझी प्रतिमा माझी आहे आणि माझी कमाईही माझीच असेल,” असं ती ठामपणे सांगते.
काहींनी आरोप केले की हे महिला खेळाडूंना ‘वस्तू’ बनवतं आहे . प्रश्न विचारले गेले की, “ऑलिम्पिक अॅथलीटने असं करायला हवं का?” एलिशाचं उत्तर मात्र अधिक ठोस होतं. ती म्हणाली, “लोक मला पाहत असतील, तर मला ठरवायचं आहे की ते कसं पाहतील. मला लैंगिक दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं, यामुळे मी कमकुवत होत नाही तर मी अधिक मजबूत होते.”
“‘Look good, feel good’ हा माझ्यासाठी स्लोगन नाही, तर एक रणनीती आहे. जेव्हा मी स्वतःबद्दल कॉन्फिडंट असते, तेव्हा मला हरवणं सोपं राहत नाही.” एलिशा न्यूमॅन केवळ पदक विजेती ठरली नाही, तर त्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारी आवाज बनली, जी खेळाडूंंकडून देशभक्तीची अपेक्षा करते, पण स्वातंत्र्याला घाबरते. ती हे दाखवून देते की आजची महिला खेळाडू शरीर आणि मेंदू दोन्हींची मालक असते.
तिची कहाणी ‘Big Feminine Energy’ या डॉक्युमेंटरीचा भाग आहे, जिथे ‘गर्लहुड’, ‘सॉफ्ट लाईफ’ आणि आधुनिक स्त्रीत्वावर खुलेपणाने चर्चा होते. मात्र एलिशाची उपस्थिती या प्रश्नाला अधिक धार देते खेळाडूंनी फक्त खेळायचं, की स्वतःच्या अटींवर जगायचंही? ऑलिम्पिक पोडियमवर झळकणारं ते कांस्यपदक आता केवळ विजयाचं प्रतीक नाही, तर एक संदेश आहे की, सौंदर्य गुन्हा नाही आणि स्वातंत्र्य कोणाच्याही परवानगीने मिळत नाही.
एलिशा 2021 मध्ये OnlyFans या प्लॅटफॉर्मवर सहभागी झाली. सुमारे £9 प्रति महिना (अंदाजे 1,000 रुपये) सब्सक्रिप्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून तिने पॅरिस ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी स्वतः निधी उभारला. सुरुवातीला काही फोटो मोफत उपलब्ध होते, तर खासगी संदेशांमधून अधिक वैयक्तिक कंटेंट £50 (सुमारे 6,000 रुपये) किंवा त्याहून अधिक किमतीत दिला जात होता. 2024 च्या उन्हाळ्यापर्यंत तिने या माध्यमातून £1,70,000 (सुमारे 2 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त कमाई केली होती.
OnlyFans हे एक पेड सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे क्रिएटर्स थेट आपल्या फॉलोअर्सकडून कंटेंटच्या बदल्यात पैसे घेतात. इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबसारखंच असलं, तरी येथे कंटेंट पाहण्यासाठी सब्सक्रिप्शन आवश्यक असतं आणि कमाईपैकी सुमारे 80 टक्के हिस्सा क्रिएटरला मिळतो.
जरी या प्लॅटफॉर्मची ओळख प्रामुख्याने अॅडल्ट कंटेंटमुळे झाली असली, तरी येथे फिटनेस, कुकिंग, संगीत, शिक्षण आणि क्रीडासंबंधित प्रोफेशनल कंटेंटही उपलब्ध आहे. त्यामुळेच अनेक खेळाडू पर्यायी उत्पन्नासाठी या प्लॅटफॉर्मकडे वळत आहेत. काही ट्रेनिंग व्हिडिओ आणि फिटनेस टिप्स देतात, तर काही अधिक बोल्ड कंटेंट तयार करतात. हे पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीवर अवलंबून असतं.