T2o World Cup Final : 2026 चा टी20  विश्वचषक अंतिम सामना काही तासांतच अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू होणार आहे. सगळ्यांचं लक्ष अक्षर पटेलच्या खेळाकडे आहे. पण अक्षर पटेलच्या नावात X हा शब्द कुठून आला? याबद्दल जाणून घेऊया. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 8, 2026, 02:03 PM IST
Akshar पटेल नाही Axar पटेल... नावातला X फॅक्टर आला कुठून? स्वत: अक्सरनेच सांगितलं नावामागील रहस्य

भारताचा T-20 उपकर्णधार अक्षर पटेल चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या टी-2० विश्वचषक उपांत्य सामन्यात त्याने आपल्या क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीने भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अक्षर गेल्या काही काळापासून सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. अक्षर पटेल हा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे आणि खालच्या फळीत त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो.

अक्षर गरज पडल्यास वरच्या फळीतही फलंदाजी करू शकतो. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर हा अक्षर पटेलसारखाच आहे. तो डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे आणि स्फोटक फलंदाजी देखील करतो. आता जाणून घेऊया दोघांपैकी कोण चांगला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी केलेल्या स्पेलिंगच्या चुकीमुळे अक्षर पटेलचे नाव अक्षर पटेल असे बदलण्यात आले आहे. जेव्हा त्याची 19 वर्षांखालील संघात निवड झाली तेव्हा पासपोर्टसाठी अर्ज करताना शाळेच्या सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात 'अक्षर' असे चुकीचे लिहिले गेले होते. पासपोर्ट विभागाने हे वैध मानले आणि तेव्हापासून तो अधिकृतपणे 'अक्षर' वापरतो.

(हे पण वाचा - युद्धामुळे भारताचं वर्ल्डकपचं स्वप्न भंगलं! इच्छा असूनही टीम इंडियाला मैदानात उतरता येणार नाही) 

अक्षरच्या नावात 'एक्स' कुठून आला?

अक्षरने स्वतः द कॉमेडी कपिल शर्माच्या शोमध्ये याबाबत माहिती दिली. मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या नोंदींमध्ये त्याचे नाव 'अक्षर' ऐवजी 'अक्षर' (Axar) असे चुकीचे लिहिले गेले होते. त्यावेळी 19 वर्षांखालील विश्वचषकादरम्यान, त्याच्या वडिलांनी पासपोर्ट अर्जासाठी घेतलेला शाळा सोडल्याचा दाखला 'Axar' असे लिहिलेला होता, जो नंतर अधिकृत म्हणून स्वीकारण्यात आला.

(हे पण वाचा - IND vs NZ : T 20 वर्ल्डकप फायनल अगोदरच पाकिस्तानकडून भविष्यवाणी, कोणता संघ बनणार चॅम्पियन?) 

तसेच त्याच्या वडिलांनी सांगितले की जन्म प्रमाणपत्रातही 'Axar' असे लिहिले आहे आणि ते ते दुरुस्त करू शकले नाहीत.रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्या वडिलांनी असेही म्हटले आहे की अक्षर अजूनही त्याच्या बँकेच्या कागदपत्रांमध्ये त्याचे मूळ नाव (Axar) वापरतो. यावर तो कपिलच्या शोमध्ये म्हणाला की, बहुदा हा नावातील बदल माझ्या करिअरच्या दृष्टीकोनातून चांगला ठरला आहे. कारण त्यानंतर मी भारतासाठी सातत्याने खेळत आहे. 

'बापू' हे नाव कसं पडलं?

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने अक्षर पटेलला बापू म्हणून हाक मारायला सुरुवात केली. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, जेव्हा अक्षर पटेल संघात आला तेव्हा धोनीला विकेटकीपिंग करताना वारंवार त्याला हाक मारावी लागत असे. अक्षरला त्याच्या नावाने हाक मारणे त्याला कठीण आणि लांब वाटायचे, म्हणून तो विनोदाने त्याला बापू म्हणू लागला. त्यावेळी रवींद्र जडेजा देखील संघात होता, ज्याला गुजरात-सौराष्ट्र प्रदेशातील लोक विनोदाने बापू म्हणतात. अक्षर पटेल देखील गुजरातचा आहे आणि जडेजाप्रमाणेच तो डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, म्हणून हे नाव त्यालाही शोभते. हळूहळू, हे टोपणनाव संघातील खेळाडू आणि चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आणि आज अक्षर पटेलला प्रेमाने बापू म्हटले जाते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
t20 world upT20 World Cup finalIndia vs New ZelandAxar PatelAkshar Patel

