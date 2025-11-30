English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Jemimah Rodrigues: जेमिमा अर्ध्यावरच सोडणार होती विश्वचषक, आईने दिला होता मध्येच घरी परत येण्याचा सल्ला! कारण...

Jemimah Rodrigues on World Cup 2025: महिला विश्वचषकात दमदार कामगिरी करणाऱ्या जेमिमाने आता एक मोठा खुलासा केला आहे.  पाकिस्तानविरुद्धच्या विश्वकप सामन्यापूर्वी आईशी झालेल्या संवादाबद्दल तिने उघडपणे सांगितलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 08:51 AM IST
Jemimah Rodrigues on Anxiety: मुंबईच्या जेमिमाने रॉड्रिग्जने नुकत्याच संपलेल्या ODI विश्वकपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांत आलेल्या मानसिक तणाव आणि चिंतेबद्दल उघडपणे सांगितलं आहे. सुरुवातीच्या काही सामन्यांत तिची कामगिरी विशेष चांगली नव्हती आणि त्या काळात आईशी झालेल्या संवादानं तिला मोठा आधार मिळाला, असं तिनं सांगितलं. भारताने विश्वकपची सुरुवात श्रीलंका आणि पाकिस्तानविरुद्ध सलग दोन विजयांसह केली. पण त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरुद्ध सलग तीन पराभव झेलले. त्यामुळे टीमची सेमीफायनलची आशा धोक्यात आली होती. न्यूझीलंडविरुद्धच्या विजयाने आणि बांगलादेशविरुद्धचा सामना रद्द झाल्याने भारत अखेरीस सेमीफायनलमध्ये पोहोचला.

जेमिमाचा सुरुवातीचा प्रवास 

जेमिमाचा सुरुवातीचा प्रवास मात्र कठीण होता. श्रीलंका आणि पाकिस्तानविरुद्ध तीने 0 आणि 32 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ती पुन्हा शून्यावर बाद झाली. इंग्लंडविरुद्ध तीला प्लेइंग इलेव्हनमधूनही वगळले गेले. परंतु न्यूझीलंडविरुद्ध पुनरागमन करत तिने 76 धावांची धडाकेबाज खेळी केली आणि भारताला महत्त्वाचा विजय मिळवून दिला. त्यानंतर उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 127 धावा करून भारताला 338 धावांचे लक्ष्य गाठायला मदत केली. अंतिम सामन्यातही 24 धावांचे योगदान देत भारताला पहिला ICC किताब जिंकण्यात साथ दिली.

हे ही वाचा: जेमिमा रॉड्रिग्जने ‘धर्मांतरण’च्या आरोपांवर अखेर सोडलं मौन; विश्वविजेती झाल्यानंतर व्यक्त केली मनातील सल

 

क्रिकबझला दिलेल्या मुलाखतीत जेमिमाने सांगितलं की विश्वकपच्या पहिल्या काही सामन्यांत तिला प्रचंड चिंता आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला आणि पाकिस्तान सामन्याच्या अगोदर आईशी झालेल्या संभाषणाने तिला खूप आधार मिळाला. 

आईशी काय बोलणं झालं?

ती म्हणाली, “पाकिस्तान सामन्याच्या सकाळी अचानक खूप जड वाटत होतं. श्रीलंकेत चार दिवस सुट्टी होती, तेव्हा सगळं ठीक वाटत होतं. पण सामन्याच्या दिवशी मी प्रचंड तणावाखाली आले. फिजिओ सेशन झाल्यानंतर मी थेट रूममध्ये गेले आणि रडायला लागले. मग आईला फोन करून सांगितलं की मला काहीच समजत नाहीये, मी स्ट्रगल करतेय. पहिल्या सामन्यात काय घडलं आणि ते मला कसं त्रास देतंय हे सगळं सांगितलं. फील्डिंग तर माझी आवडती गोष्ट आहे, पण तिथेसुद्धा मला त्रास वाटत होता.  ‘बॅटने रन नाहीत, आता फील्डिंगमध्ये काहीतरी विशेष करायला हवं.’ स्वतःवर इतका दबाव टाकत होते की फील्डिंगचा आनंदही हरवला होता.”

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: 8 वर्षं, एक स्वप्न! जेमिमा रॉड्रिग्जने पूर्ण केलं 2017 चं वचन!

 

जेमिमा पुढे म्हणाली, “त्या वेळी आईनं मला एक गोष्ट सांगितली, जी कदाचित सर्वांना योग्य वाटणार नाही, पण माझ्यासाठी ती खूप महत्त्वाची होती. आई म्हणाली, ‘तुला जर आत्ता विश्वकप सोडून घरी यायचं असेल, तर ये. मी सर्वांना सामोरं जाईन. पण मला तुझं सुख महत्त्वाचं आहे.’ मी रडत होते. आईला मी म्हणाले, ‘तू हे बोललीस, हेच माझ्यासाठी पुरेसं आहे. मला माहित आहे की मी ठीक होईन, कारण तू मला माझ्यासाठी महत्व देतेस, माझ्या खेळासाठी नाही.’ त्या क्षणी मला फक्त कुणी तरी मला समजून घ्यावं असं वाटत होतं.”

या संवेदनशील अनुभवाबद्दल जेमिमाचं स्पष्ट मत आहे. “जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीने स्वतः अशा अवस्थेतून जाऊन बघितलेलं नसेल, तोपर्यंत ते समजणं कठीण असतं.”

हे ही वाचा: Women’s ODI World Cup: राज्य सरकारकडून महाराष्ट्राच्या लेकींचा गौरव! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले 'इतके' कोटी

 

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी जेमायमा आणि अरुंधती चर्चमध्ये प्रार्थना करण्यास गेले. तिथे तिला मानसिक शांतता मिळाली. त्या सामन्यात तिने 127 धावांची इनिंग खेळल्यानंतर ती पुन्हा स्वतःसारखी झाली. संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतरही 25 वर्षीय जेमायमा भावूक झाली आणि रडली.

