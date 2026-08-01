/2 पराभव WTC फायनलमधून बाहेर... फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी टीम इंडियाला किती विजय मिळवावे लागणार?

IND vs SL - WTC 2025-27 : भारताच्या संघाची पुढील मालिका ही महत्वाची असणार आहे, भारताचा संघ श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार आहे त्यामुळे टीम इंडियाला ही मालिका जिंकणे अनिवार्य आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ ही मालिका खेळणार आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे. टीम इंडियासाठी ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपसाठी महत्वाची असणार आहे. ही मालिका भारताला जिंकणे अनिवार्य आहे. या मालिकेमध्ये भारताचा संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भारताचे अनेक अनुभवी खेळाडूंची या मालिकेमध्ये कमबॅक होणार आहे. आता ही मालिका भारतासाठी का जिंकणे अनिवार्य आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 मधील टीम इंडियाची कामगिरी ही निराशाजनक राहिली आहे. यामध्ये भारताचा संघ सध्या गुणतालिकेमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे, भारत आतापर्यत दोनदा डब्ल्यूटीसीच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. आता भारताच्या संघाला जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 फायनलमध्ये जाण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आता, भारतीय संघाचे ध्येय यावर्षी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे आहे. तथापि, त्यांचा मार्ग अत्यंत खडतर आहे. भारतीय संघ या डब्ल्यूटीसी चक्रात एकूण नऊ सामने खेळणार आहे. आता भारताला 9 सामन्यांमध्ये किती सामने जिंकावे लागणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारतीय संघ सध्या डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत 48.15 गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे, त्यांनी नऊपैकी चार सामने जिंकले आहेत. अंतिम फेरीसाठी थेट पात्र ठरण्याकरिता, त्यांना त्यांचे उर्वरित नऊही सामने जिंकावे लागतील. भारतीय संघाने आठ सामने जिंकले तरीही त्यांच्या संधी कायम राहतील. मात्र, जर भारताने नऊपैकी दोन किंवा तीन सामने गमावले, तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात येईल आणि इतर संघ चांगली कामगिरी करून त्यांना अंतिम फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर काढतील. आता भारताचे आगामी सर्व सामने हे महत्वाचे असणार आहे, त्यामुळे भारताचे पहिले लक्ष हे श्रीलंकेविरुद्ध असणार आहे, त्यामुळे टीम इंडियासाठी ही मालिका महत्वाचे असणार आहे.