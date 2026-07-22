/यंदा कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये कोणत्या खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंचा समावेश? पाहा 77 पुरुष, 48 महिला खेळाडू आणि 13 गेम्स ची संपूर्ण लिस्ट

Commonwealth Games 2026 : 23 जुलै पासून कॉमनवेल्थ गेम्सला सुरुवात होणार आहे. स्कॉटलंडच्या ग्लासगो येथे या स्पर्धेला सुरुवात झाली असून 2 ऑगस्ट रोजी ही स्पर्धा समाप्त होणार आहे. मेगा इव्हेंटसाठी भारतीय संघ स्कॉटलंडला पोहोचले असून मीराबाई चानू आणि नीरज चोपडा सारख्या मोठ्या नावांचा सुद्धा या स्पर्धेत सहभाग असणार आहे. तुम्ही खेळाडूंची संपूर्ण लिस्ट खाली पाहू शकता. क्रिकेट खेळाप्रमाणेच कॉमनवेल्थ गेम्समधील इतर खेळांना सुद्धा देशवासियांनी प्रोत्साहन द्यावं असं आव्हान खेळाडूंकडून करण्यात आलं आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये मीराबाई चानू या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये ध्वजवाहक म्हणून भूमिका सांभाळतील.
खेळ मंत्रालयाने यावेळी 191 सदस्यांच्या तुकडीला हिरवा झेंडा दाखवला, ज्यात 126 खेळाडूंचा समावेश असून यात 78 पुरुष और 48 महिला यांचा समावेश असून त्यांच्या सोबत 51 टीम अधिकारी आहेत. जो कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळाला. कार्यक्रमाचा खर्च कमी करण्यासाठी, स्पर्धांची संख्या केवळ 10 मुख्य खेळांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. हॉकी, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, कुस्ती आणि क्रिकेट यांसारखे खेळ जे भारतासाठी सर्वाधिक पदके मिळवून देतात या यादीत समाविष्ट नाहीत. भारतासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण पदकांची एकूण संख्या प्रामुख्याने ॲथलेटिक्स, पॅरा ॲथलेटिक्स आणि बॉक्सिंग यांसारख्या खेळांवर अवलंबून असेल.
स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, स्कॉटिश इवेंट कॅम्पस, इसमें 'द हाइड्रो', 'SEC आर्माडिलो' और 'SEC सेंटर' शामिल हैं.
पुरुष एथलेटिक्स :
गुरिंदरवीर सिंह (100 मी), अनिमेष कुजूर (200 मी), गुलवीर सिंह (5000/10000 मी), तेजस शिर्से (110 मी बाधा दौड़)
यशस पलक्ष आणि संतोष कुमार तमिलरासन (400 मी बाधा दौड़), सर्वेश कुशारे आणि आदर्श राम (उंच उडी
देव मीना आणि कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट), मुरली श्रीशंकर आणि लोकेश सत्यनाथन (उंच उडी)
प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभु (ट्रिपल जंप), समरदीप सिंह गिल आणि तेजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट)
नीरज चोपड़ा, रोहित यादव आणि यश वीर सिंह (जॅवलिन थ्रो), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन)
विशाल थेन्नारासु कयालविझी, राजेश रमेश आणि अंसा बाबू (400 मी / 4×400 मी मिक्स्ड रिले)
महिला एथलेटिक्स :
पारुल चौधरी (3000 मी स्टीपलचेज/5000 मी), पूजा (ऊंची कूद), मनप्रीत कौर (शॉट पुट)
सीमा कालीरामना आणि निधि रानी (डिस्कस थ्रो), रवीना आणि प्रियंका गोस्वामी (10000 मी रेस वॉक)
रशदीप कौर व नीरू पाठक (400 मी / 4×400 मी मिक्स्ड रिले)
पॅरा एथलेटिक्स :
राकेशभाई भट्ट आणि श्रेयांश त्रिवेदी (पुरुष 100 मी T38), मोहम्मद बासिल एम आणि दिलीप महादु गावित (पुरुष 100 मी T47)
रमेश षणमुगम (पुरुष 1500 मी T54), देवेंद्र कुमार आणि सागर थायत (पुरुष डिस्कस थ्रो F44)
शुभम जुयाल आणि सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट F57), शर्मिला धनखड़ आणि शिल्पा के शायला (महिला शॉट पुट F57)
वेटलिफ्टिंग आणि पॅरा पावरलिफ्टिंग :
महिला वेटलिफ्टिंग : मीराबाई चानू (48 किग्रा), ज्ञानेश्वरी यादव (53 किग्रा), बिंद्यारानी देवी (58 किग्रा), हरजिंदर कौर (69 किग्रा), संजना (77 किग्रा), सीरम निरुपमा देवी (86 किग्रा), मार्टिना देवी (+86 किग्रा).
पुरुष वेटलिफ्टिंग: ऋषिकांत सिंह (60 किग्रा), एम राजा (65 किग्रा), अजय बाबू (79 किग्रा), दिलबाग सिंह (94 किग्रा), लवप्रीत सिंह (+110 किग्रा).
पॅरा पॉवरलिफ्टिंग :
अशोक कुमार मलिक आणि परमजीत कुमार (पुरुष लाइटवेट), सुधीर आणि झंडू कुमार (पुरुष हैवीवेट)
सुमन देवी आणि जसप्रीत कौर (महिला लाइटवेट), कस्तूरी राजमणि (महिला हेवीवेट)
बॉक्सिंग :
महिला बॉक्सिंग : साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मीन लेम्बोरिया (57 किग्रा), प्रिया घनघास (60 किग्रा), परवीन हुडा (65 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा).
पुरुष बॉक्सिंग : जेदुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), आदित्य प्रताप सिंह (65 किग्रा), सुमित कुंडू (70 किग्रा), अंकुश अंकुश (80 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा), नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा).
जूडो महिला आणि पुरुष :
महिला जूडो: अस्मिता डे (48 किग्रा), श्रद्धा कदबुल चोपड़े (52 कि. ग्रा), यामिनी मौर्य (57 किग्रा), उन्नति शर्मा (63 किग्रा), इनुंगनबी ताखेललंबम (70 किग्रा), इशरूप नारंग (78 किग्रा), तूलिका मान (+78 किग्रा).
पुरुष जूडो: हर्ष सिंह (60 किग्रा), रोहित बसीर मजगुल (66 किग्रा), अरुण कुमार (73 किग्रा), हर्ष टोकस (81 किग्रा), करनजीत सिंह मान (90 किग्रा), अवतार सिंह (100 किग्रा), यश घनघस (+100 किग्रा).
स्विमिंग आणि पॅरा स्विमिंग :
पुरुष स्विमिंग : श्रीहरि नटराज (50 व 100 मी बॅकस्ट्रोक), आर्यन नेहरा (1500 मी फ्रीस्टाइल), साजन प्रकाश (200 मी बटरफ्लाई), अनीश एस गौड़ा (200 मी फ्रीस्टाइल), दक्षन शशिकुमार (400 मी फ्रीस्टाइल).
पॅरा स्विमिंग : रवि वीरा वेंकट बुडिगिना, सुयश नारायण जाधव आणि स्वातिक पाटिल (फ्रीस्टाइल 50 मी S7), अली इमाम (100 मी S13), चैतन्य विश्वास कुलकर्णी व तेजस नंदकुमार (200 मी S14).
पॅरा महिला सायक्लिंग :
लिशा दास
बॉल्स आणि पॅरा बॉल्स :
पुरुष: पुतुल सोनोवाल (सिंगल्स), नवनीत सिंह आणि दिनेश कुमार (डबल्स), रिजर्व: सुनील बहादुर.
महिला: नयन मोनी सैकिया (सिंगल्स), रूपा रानी टिर्की आणि पिंकी (डबल्स), रिजर्व: रेशमा कुमारी.
3x3 बास्केटबॉल (महिला व्हीलचेयर) :
भारतीय टीम: रीना रमेशचंद्र गुप्ता, इरेंगबम रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरीचंद्र, रायनवार लक्ष्मी रायप्पा.