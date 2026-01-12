English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट कोहली त्याच्या 'मॅन ऑफ मॅच'च्या ट्रॉफी स्वत:कडे न ठेवता 'या' ठिकाणी पाठवतो; कारण फारच खास

Virat Kohli On POTM Awards: विराटने केलेल्या 93 धावांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर भारताने न्यूझीलंडच्या संघाला पाहिल्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये 4 विकेट्स राखून पराभूत करत मालिकेत 1-0 ची आघाडी मिळवली आहे. सामन्यानंतर विराट मनमोकळेपणे बोलला

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 12, 2026, 09:07 AM IST
विराटने दिलेलं उत्तर चर्चेत (फोटो: जिओ हॉट स्टारवरुन साभार)

Virat Kohli On POTM Awards: वडोदऱ्यात रविवारी खेळवण्यात आलेल्या न्यूझीलंड विरुद्ध भारत सामना भारतीय संघाने जिंकला. पाहुण्या संघासोबतच्या एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने 4 विकेट्स राखून विजय मिळवला. या विजयासहीत भारताने मालिकेत 1-0 ची आघाडी घेतली आहे. या विजयाचा शिल्पकार ठरला तो भारताचा चेस मास्टर विराट कोहली! विराटने या सामन्यामध्ये 91 बॉलमध्ये 93 धावा केल्या. विराटच्या याच खेळीमुळे भारताला न्यूझीलंडने दिलेलं 301 धावांचं लक्ष्य गाठण्यात यश आलं. विराटने या खेळीदरम्यान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 28 हजार धावा पूर्ण करण्याचा विक्रमही स्वत:च्या नावावर करुन घेतला. विराटने सचिनचा सर्वात वेगाने 28 हजार धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम मोडला. या खेळीसाठी विराटला सामानवीर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अवघ्या 7 धावांनी विराटचं 84 वं अंतरराष्ट्रीय शतक हुकलं. 

'प्लेअर ऑफ द मॅच'च्या ट्रॉफींचं काय करतो?

सामन्यानंतर बक्षीस वितरण समारंभात विराटला 'प्लेअर ऑफ द मॅच' पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी समालोचक हर्षा भोगलेंनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना विराटने आतापर्यंत मिळालेल्या सामनावीर पुरस्कारांच्या ट्रॉफींचं काय केलं? त्या कुठे आहेत? याबद्दलची अगदीच रंजक माहिती दिली. त्याने दिलेलं उत्तर ऐकून हर्षा भोगलेंनाही आश्चर्य वाटलं.

सामन्यानंतर बक्षीस वितरण समारंभात विराटला 'प्लेअर ऑफ द मॅच' पुरस्कार देण्यात आला. त्यावेळी विराटला, "तुझ्याकडे असे 'सामनावीर'चे किती पुरस्कार/ट्रॉफी आहेत?" असा प्रश्न हर्षा भोगलेंकडून विचारण्यात आला. "खरं सांगायचं झालं तर मला याचा काहीच अंदाज नाही. मी मला मिळालेल्या सर्व प्लेअर ऑफ द मॅचची ट्रॉफी माझ्या आईला गुरुग्राम येथे पाठवून देतो. तिला अशा ट्रॉफी ठेवायची फार हौस आणि आवड आहे," असं उत्तर विराटने दिलं. विराटला मिळालेला हा 71 वा सामनावीर पुरस्कार होता. 

मी मेहनत केली, देवाने मला फार काही दिलं

"माझा संपूर्ण प्रवास पाहिला तर हे एखादं स्वप्न पूर्ण होण्यापेक्षा कमी नाही. मला नेहमीच माझ्या क्षमतेवर विश्वास राहिला आहे. मी आज ज्या ठिकाणी आहे त्यासाठी मी फार मेहनत घेतली आहे. देवाने मला फार काही दिलं आहे. मी त्यासाठी मनापासून आभारी आहे. मला या साऱ्याचा अभिमान वाटतो. खरं सांगायचं झालं तर आता मी विक्रमांचा विचार करत नाही. आम्ही पहिली फलंदाजी घेतली असती तर मी अधिक घाम गाळला असता. अनुभव अधिक महत्त्वाचा असतो," असंही विराट सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर म्हणाला. 

लोकांना हसताना पाहून आनंद मिळतो

"धावांचा पाठलाग करताना संघाला सुस्थितीत आणण्याचं डोक्यात ठेवलं होतं. मूळ कल्पना ही आहे की मी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. मला स्वत:वर विश्वास आहे की मी काऊंटर अटॅक करु शकतो. मी फलंदाजीसाठी गेलो तेव्हा मी समोरच्या संघावर तुटून पडू शकतो असं वाटलं. वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये घटना वेगवेगळ्या वेळी घडत असतात. मला या क्रमांकावर खेळवतात यासाठी मला फार बरं वाटतं. तुम्ही या खेळाच्या माध्यमातून एवढ्या लोकांच्या आनंदाचं कारण बनता. लोकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद पाहून मला फार समाधान मिळतं," असंही विराट म्हणाला.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

