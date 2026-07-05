/वैभवने पदार्पणाच्या मॅचमध्ये केल्या 14 धावा, सचिन तेंडुलकरने पहिल्या सामन्यात किती धावा केलेल्या?

Sachin Tendulkar VS Vaibhav Sooryavanshi : भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून येथे ते पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळत आहे. या सीरिजमधील पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. तर शनिवार 4 जुलै रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारताने विजयासाठी दिलेलं 191 धावांचं आव्हान पूर्ण करून इंग्लंडने 4 विकेट राखून सामना जिंकला. यासह इंग्लंडने सध्या सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा पराभव झाला असला तरी हा सामना भारतीय क्रिकेटच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरला कारण या सामन्यात 15 वर्ष आणि 99 दिवसांच्या वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्याने सचिन तेंडुलकरचा 37 वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडला आणि तो आता भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरला आहे. वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात 14 धावा केल्या यात त्याने दोन षटकार सुद्धा लगावले. यावरून मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने त्याच्या पदार्पणात किती धावा केल्या होत्या याविषयी जाणून घेऊयात.
'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरने आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करिअरची सुरुवात वर्ष 1989 मध्ये केली होती. सचिन तेंडुलकरने 15 नोव्हेंबर 1989 रोजी पाकिस्तान विरुद्ध टेस्ट सामन्यात पदार्पण केलं होतं. सचिनने भारताकडून जेव्हा पदार्पण केलं तेव्हा त्याचं वय हे फक्त 16 वर्ष आणि 205 दिवस होतं, त्यावेळी तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण क्रिकेटर ठरला होता. पाकिस्तान विरुद्ध पदार्पणाच्या पहिल्या सामन्यात सचिन तेंडुलकरने 15 धावा केलेल्या.
सचिन तेंडुलकरला पाकिस्तानचा दिग्गज गोलंदाज वकार यूनुसने बोल्ड केलं होतं. विशेष म्हणजे, हा वकार युनूसचाही तो पहिलाच टेस्ट सामना होता. जेव्हा सचिन मैदानात उतरला, तेव्हा पाकिस्तानचे वेगवान गोलंदाज इम्रान खान, वसीम अक्रम आणि वकार युनूस यांच्या आक्रमक गोलंदाजीचा सामना सचिनने केला. सचिनने 15 धावांच्या या छोट्या खेळीतही त्याने काही उत्कृष्ट फटके मारून आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवून दिली.
टेस्ट क्रिकेटनंतर 18 डिसेंबर 1989 रोजी पाकिस्तान विरुद्ध सचिन तेंडुलकरने वनडेत सुद्धा पदार्पण केले होते. गुजरानवाला येथे खेळल्या गेलेल्या आपल्या पहिल्याच वनडे सामन्यात सचिन शून्यावर बाद झाला. गोलंदाज वकार युनिसनेच त्याला बाद केले. दोन बॉलमध्ये शून्य धावा करून सचिन पॅव्हेलियनमध्ये परतला.