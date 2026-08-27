/Explained : श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर टीम इंडियाला WTC फायनलसाठी किती विजयांची गरज? वाचा संपूर्ण गणित

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आज कसोटी मालिका संपली आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवून टीम इंडियाने मालिका जिंकली पण आता जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या चक्रामध्ये टीम इंडियाला आणखी किती विजयांची गरज आहे? असा प्रश्न तुम्हाला असेल. भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्या सामन्यात सहज विजय मिळवला पण दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघाने पहिल्या डावातील खराब कामगिरीनंतर दुसऱ्या डावात सामना बरोबरीत संपवला. आता भारताच्या संघाने एक विजय आणि एक सामना ड्रॅा झाल्यानंतर टीम इंडियाला जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या फायनलमध्ये स्थान पक्के करण्यासाठी आणखी किती मेहनत करावी लागणार आहे?
पहिल्या डावामध्ये भारताच्या संघाची मजबूत फलंदाजी पाहिल्यानंतर टीम इंडिया दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील सहज विजय मिळवेल असे दिसत होते. पण पाचव्या दिवशी श्रीलंकन संघाने सामन्याचे चित्रच पालटले. आता डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी किती सामने जिंकावे लागतील? डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या चक्रामध्ये टीम इंडियाचे आता सात कसोटी सामने खेळणे शिल्लक आहेत, पण या सामन्यामध्ये टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. भारताला या सातपैकी सहा कसोटी सामने जिंकावेच लागतील. जर भारतीय संघ एकापेक्षा जास्त सामने हरला किंवा एकापेक्षा जास्त सामने अनिर्णित राहिले, तर अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे त्याचे स्वप्न अपूर्ण राहील. पुढील सात सामने भारतासाठी सोपे नाहीत.
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आगामी मालिकांमध्ये टीम इंडिया एक दौऱ्यात न्यूझीलंडला असणार आहे, त्यामुळे भारताच्या संघासमोर किवी संघाचे आव्हान असणार आहे. न्यूझीलंड दौऱ्यावर टीम इंडियाचे दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत. न्यूझीलंडचा संघ हा घरच्या मैदानावर खूप मजबूत आहे, त्यामुळे भारतासमोर कठिण आव्हान असणार आहे. भारतीय संघ मायदेशात ऑस्ट्रेलियाचे यजमानपद भूषवेल, जिथे पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाईल. परिणामी, भारतीय संघासाठी जवळपास सर्वच सामने 'करा किंवा मरा' असे आहेत. भारतीय संघ आपल्या सातपैकी सहा कसोटी सामने कसे जिंकतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेबद्दल सांगायचे झाले तर ऑस्ट्रेलिया सध्या 80 टक्क्यांसह पहिल्या स्थानावर आहे, नुकत्याच झालेल्या बांग्लादेशविरुद्ध मालिकेमध्ये मालिका बरोबरीत संपली त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या संघ पहिले स्थान कमवण्यात आणखी मजबूत झाला आहे. तर दक्षिण आफ्रिका 75 टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड 72.22 टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर बांगलादेश 55.56 टक्क्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या गुणतालिकेत भारतीय संघ सध्या 51.32 टक्के गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे.
WTC POINTS TABLE— Johns. (@CricCrazyJohns) August 27, 2026
- It's going to be a close battle, all the possibilities are alive. pic.twitter.com/NjlSZtSo4D
श्रीलंका 33.33 टक्के गुणांसह सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. इंग्लंड 29.76 टक्के गुणांसह सातव्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिज 20.83 टक्के गुणांसह नवव्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान 19.05 टक्के गुणांसह तळाशी, दहाव्या स्थानावर आहे.