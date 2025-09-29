English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cupचा एक सामना खेळण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना किती मिळते मॅच फी? बेंचवर बसलेलेही होतात मालामाल

Asia Cup 2025 Indian Players Salary : आशिया कपमध्ये एका सामन्यासाठी भारतीय खेळाडू किती कमावतात ते जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 29, 2025, 02:13 PM IST
Asia Cupचा एक सामना खेळण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना किती मिळते मॅच फी? बेंचवर बसलेलेही होतात मालामाल

Asia Cup 2025,  Indian Players Match Fee: सध्या संपूर्ण भारत आशिया कपच्या रंगात रंगलेला आहे. टीम इंडिया या स्पर्धेत विजयाच्या मार्गावर स्वार आहे आणि तरुण खेळाडू दमदार कामगिरी करत आहेत. भारत-पाकिस्तान यांच्यात होणारा फायनल सामना सगळ्यांच्या नजरा खेचून घेत आहे. पण त्याआधी जाणून घेऊ या की आशिया कपमध्ये भारतीय खेळाडूंना एका सामन्याची किती कमाई होते. विशेष म्हणजे, केवळ प्लेइंग-11 मध्ये खेळणारेच नाही तर बेंचवर बसलेले खेळाडू सुद्धा भरघोस रक्कम कमावतात.

बीसीसीआयचा सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) दरवर्षी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट जाहीर करते. यात खेळाडूंना 4 श्रेणींमध्ये विभागले जाते.

A+ कॅटेगरी – 4 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹7 कोटी

A कॅटेगरी – 6 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹5 कोटी

B कॅटेगरी – 5 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹3 कोटी

C कॅटेगरी – 19 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹1 कोटी

हा वार्षिक पगार वेगळा असतो, पण त्यासोबतच प्रत्येक सामन्यानुसार वेगळी फी दिली जाते.

सामन्याची फी एकसमान? 

सामन्यांची फी ही सर्व कॅटेगरीसाठी एकसमान ठेवली आहे.

टेस्ट सामना – ₹15 लाख

वनडे सामना – ₹7 लाख

T20 सामना – ₹3 लाख

आशिया कप 2025 टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जात असल्याने, प्रत्येक खेळाडूला एका सामन्यासाठी ₹3 लाख रुपये मिळतात. याशिवाय, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना वेगळा परफॉर्मन्स बोनस देखील दिला जातो.

बेंचवर बसलेलेही कमावतात!

जे खेळाडू प्लेइंग-11 मध्ये नसतात पण स्क्वॉडचा भाग असतात, त्यांनाही बीसीसीआयकडून फी दिली जाते. फरक इतकाच की त्यांना संपूर्ण नव्हे तर अर्धी फी मिळते.

टी20 सामन्यात बेंचवर असणाऱ्याला – ₹1.5 लाख

वनडे सामन्यात – ₹3.5 लाख

टेस्ट सामन्यात – ₹7.5 लाख

म्हणजेच, खेळाडू मैदानावर उतरलाच नाही तरी फक्त संघाचा भाग असल्याने त्याची कमाई होते.

आशिया कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत खेळाडू केवळ देशासाठी खेळण्याचा सन्मानच मिळवत नाहीत, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्याही मोठा लाभ होतो. प्लेइंग-11 मधील खेळाडू असो वा बेंचवर बसलेले, दोघांनाही बीसीसीआयकडून योग्य मोबदला मिळतो. त्यामुळे टीम इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याचा या प्रवासात आर्थिक आणि व्यावसायिक दोन्ही बाजूंनी फायदा होतो.

