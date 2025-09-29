Asia Cupचा एक सामना खेळण्यासाठी भारतीय खेळाडूंना किती मिळते मॅच फी? बेंचवर बसलेलेही होतात मालामाल

Asia Cup 2025, Indian Players Match Fee: सध्या संपूर्ण भारत आशिया कपच्या रंगात रंगलेला आहे. टीम इंडिया या स्पर्धेत विजयाच्या मार्गावर स्वार आहे आणि तरुण खेळाडू दमदार कामगिरी करत आहेत. भारत-पाकिस्तान यांच्यात होणारा फायनल सामना सगळ्यांच्या नजरा खेचून घेत आहे. पण त्याआधी जाणून घेऊ या की आशिया कपमध्ये भारतीय खेळाडूंना एका सामन्याची किती कमाई होते. विशेष म्हणजे, केवळ प्लेइंग-11 मध्ये खेळणारेच नाही तर बेंचवर बसलेले खेळाडू सुद्धा भरघोस रक्कम कमावतात.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) दरवर्षी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट जाहीर करते. यात खेळाडूंना 4 श्रेणींमध्ये विभागले जाते.
A+ कॅटेगरी – 4 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹7 कोटी
A कॅटेगरी – 6 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹5 कोटी
B कॅटेगरी – 5 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹3 कोटी
C कॅटेगरी – 19 खेळाडू; वार्षिक मानधन ₹1 कोटी
हा वार्षिक पगार वेगळा असतो, पण त्यासोबतच प्रत्येक सामन्यानुसार वेगळी फी दिली जाते.
हे ही वाचा: Asia Cup: टीम इंडियाच्या विजयात गाजली ‘मिस्ट्री गर्ल’, भारतीय खेळाडूंसोबत घेतली सेल्फी! कोण आहे ही?
सामन्यांची फी ही सर्व कॅटेगरीसाठी एकसमान ठेवली आहे.
टेस्ट सामना – ₹15 लाख
वनडे सामना – ₹7 लाख
T20 सामना – ₹3 लाख
आशिया कप 2025 टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जात असल्याने, प्रत्येक खेळाडूला एका सामन्यासाठी ₹3 लाख रुपये मिळतात. याशिवाय, उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना वेगळा परफॉर्मन्स बोनस देखील दिला जातो.
हे ही वाचा: Asia Cup: लज्जास्पद! दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना देणार फायनलची मॅच फी, कर्णधार सलमान नव्या वादात
जे खेळाडू प्लेइंग-11 मध्ये नसतात पण स्क्वॉडचा भाग असतात, त्यांनाही बीसीसीआयकडून फी दिली जाते. फरक इतकाच की त्यांना संपूर्ण नव्हे तर अर्धी फी मिळते.
टी20 सामन्यात बेंचवर असणाऱ्याला – ₹1.5 लाख
वनडे सामन्यात – ₹3.5 लाख
टेस्ट सामन्यात – ₹7.5 लाख
म्हणजेच, खेळाडू मैदानावर उतरलाच नाही तरी फक्त संघाचा भाग असल्याने त्याची कमाई होते.
हे ही वाचा: भारताने जिंकलेला आशिया चषक घेऊन गेलेल्या PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वींना भारताचा इशारा; 'लवकरात लवकर...'
आशिया कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत खेळाडू केवळ देशासाठी खेळण्याचा सन्मानच मिळवत नाहीत, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्याही मोठा लाभ होतो. प्लेइंग-11 मधील खेळाडू असो वा बेंचवर बसलेले, दोघांनाही बीसीसीआयकडून योग्य मोबदला मिळतो. त्यामुळे टीम इंडियाच्या प्रत्येक सदस्याचा या प्रवासात आर्थिक आणि व्यावसायिक दोन्ही बाजूंनी फायदा होतो.